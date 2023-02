Restaurant in Weisslingen – Das Pöstli gibt ein Comeback Das Restaurant Pöstli im Weisslinger Ortsteil Theilingen hat seit Ende Januar wieder geöffnet. Der neue Wirt Rajah Tharmar setzt auf Schweizer Fleischspezialitäten und Tex-Mex. Almut Berger Madeleine Schoder (Foto)

Mit dem Pöstli hat sich Wirt Rajah Tharmar in die Selbstständigkeit gewagt. Foto: Madeleine Schoder

Am Stammtisch des Theiliger Pöstli werden bereits die ersten Kafi Lutz serviert, irgendwo hinter dem Buffet in Richtung Küche schnulzt Sinead O’Connor ihr «Nothing Compares to You». «Golden Love Songs auf Youtube», verrät Rajah Tharmar schmunzelnd, während er routiniert ein paar Senf- und Mayonnaise-Tuben und Brotkörbchen einsammelt. Überbleibsel vom «Büezer-Znüni», wie er sagt.