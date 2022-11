Kolumne Angerichtet – Das Pop-up, das Schweineherz serviert Der Grüne Hund in Töss ist für zwei Monate wieder auferstanden und tischt den Gästen liebevoll Selbstgemachtes auf. Dafür muss man etwas Geduld mitbringen. Nicole Döbeli

Links ein Stück Schweineherz, rechts eine Roulade mit hausgeräucherter Forellenmousse. Foto: Nicole Döbeli

Im Grünen Hund in Winterthur wird wieder gekocht. Das Pop-up von Christoph Graf und Beat Ebnöther gibt es noch bis zum 22. Dezember. Ihr Konzept für die zwei Monate ist simpel: ein ganzes Biorind, ein ganzes Biosäuli und viel Selbstgemachtes in einem Amuse-Bouche und vier Gängen. Das kostet 95 Franken pro Person, Wasser und Kaffee sind inklusive.

95 Franken, das kostet in etwa ein Abend in Winterthurs Spitzenlokalen. Und gleich vorweg: Kulinarisch kann das Pop-up nicht mit der Experimentierfreudigkeit eines Rosa Pulvers oder der Raffinesse eines Trüblis mithalten. Das soll auf den zweiten Blick wohl aber auch nicht der Anspruch sein. Wer hier zu Besuch kommt, lässt sich auf bodenständigen Charme, Freude an regionalen, handverarbeiteten Lebensmitteln und eine Küche ohne eingespieltes Profiteam ein.

Wer gerne Wein trinkt, ist am richtigen Ort. Zum Konzept gehört, dass auf den Einkaufspreis jeder Flasche nur 20 Franken Marge draufgeschlagen werden. Das macht auch speziellere Weine erschwinglich.

1 / 4 Bildstrecke : Onsen-Ei, Speck und Blumenkohl im zweiten Gang. Foto: Nicole Döbeli

Als Amuse-Bouche erreicht uns an diesem Abend ein Stück Schweineherz, rare gebraten, mit eingelegten Zwiebeln und eine Roulade mit hausgeräucherter Forelle vom Kundelfingerhof. Das Herz ist bissfest, aber zart und schmeckt auf eine angenehme Art nach Schwein. Eine gute erste Erfahrung mit dieser Innerei. Die Roulade ist fein abgeschmeckt.

Onsen-Ei, Blumenkohlpüree, gebratener Blumenkohl und Speck machen den zweiten Gang aus. Das Eigelb zerläuft schön und ergibt mit den restlichen Zutaten eine wohlschmeckende Melange. Allerdings auch keine Überraschungen. Als Drittes erhalten wir eine Auberginen-Timbale mit Ricotta und hausgemachtem Tomatenpüree. Der Salat mit Radieschen verleiht dem Gericht eine gute Frische und Säure.

Im Hauptgang gibt es Schweinshaxe, klassisch und ohne Firlefanz geschmort. Das Fleisch ist wunderbar mürbe. Nur-Filet-Esser hätten Mühe, denn Fett und Knorpel gehören hier dazu. Uns gefällt die caramelisierte Petersilienwurzel sehr gut.

Ein wohliges Highlight ist das Dessert. Die Quitten auf der Tarte Tatin haben einen schönen Biss und sind nicht zu süss. Das Tonkabohnenglace bringt eine feine Vanillenote und der Meringuebruch Textur. Fazit: Kommen Sie, um unbekanntere Teile von Rind und Säuli zu essen, bringen sie Freunde, um die Wartezeiten zu überbrücken, und gönnen Sie sich eine gute Flasche Wein.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

