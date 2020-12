Kolumne Tribüne – Das Prinzip Hoffnung Menschen haben Angst vor den Feiertagen, vor der Einsamkeit. Existenzangst. Zukunftsangst. Trotzdem ist es wichtig, zu hoffen, findet unsere Kolumnistin. Denn wer das Vertrauen in die Zukunft aufgibt, gibt sich selbst auf. Michael Graf

Sonnenaufgang über Winterthur, vom Wolfensberg gesehen. Foto: Marc Dahinden

Dies ist die letzte Tribüne vor dem Jahreswechsel. 2020 – was für ein Jahr. Das Jahr, in dem George Floyd qualvoll erstickt wurde, das Jahr der Verschwörungstheorien, das Jahr mit Terroranschlägen, Bränden und Populisten weltweit. Das Jahr der Pandemie. Der Isolation. Der vielen Toten. Die Superreichen werden in Zeiten der Pandemie noch reicher, die Armen ärmer. Die Suizidrate unter Jugendlichen steigt weltweit. Ein Mädchen hat vor wenigen Tagen zu mir gesagt: «Für mich ist kein Platz in dieser Welt.»

Kein Platz in dieser Welt – ein Gefühl, mit dem momentan viele Jugendliche und wohl auch etliche Erwachsene zu kämpfen haben. Die Welt erscheint kurz vor Weihnachten düster, als gäbe es keinen Ausweg. Keinen Ausweg aus der Pandemie, aus der Isolation. Zu viele Nachrichten und Gelegenheiten, sich ohnmächtig zu fühlen. Menschen haben Angst vor den Feiertagen, vor der Einsamkeit. Existenzangst. Zukunftsangst. Ernst Bloch beschreibt diesen Zustand im Vorwort zu seinem Werk «Das Prinzip Hoffnung»: «Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und von was.»

In solchen Zeiten ist es wichtig, zu hoffen. Hoffnung ist die Sehnsucht nach einem Wunschzustand. Hoffnung trägt das Streben nach Veränderung, Verbesserung in sich. Wenn wir hoffen, stellen wir uns eine zukünftige Wirklichkeit vor, die besser ist als das Hier und Heute. Es gibt auch durchaus gute Gründe, zu hoffen: Corona-Impfstoffe sind auf dem Markt, Biden ist neuer Präsident der USA, 14 Mitgliedsstaaten von Ocean Panel haben sich verpflichtet, mindestens ein Drittel aller Meere unter Schutz zu stellen.

Die Hoffnung weiss um die Möglichkeit des Scheiterns. Trotzdem soll man das Vertrauen in die Zukunft nie aufgeben.

Vielleicht wirkt der Impfstoff nicht wie gewünscht, vielleicht scheitert Biden katastrophal in seinem Amt. Die Hoffnung weiss um die Möglichkeit des Scheiterns. Man soll trotzdem das Vertrauen in die Zukunft nie aufgeben, denn dann gibt man ein Stück von sich selbst auf. Man überlässt sich der Hoffnungslosigkeit, die einen wie ein Strudel ins bodenlose Nichts mit sich zieht. Das Gefühl der Hoffnung aber verbindet uns mit dem Leben.

Der Schriftsteller Erich Fried fragt in einem Gedicht: «Wie lange kann ich noch leben, wenn mir die Hoffnung abgeht?» Und endet mit den Worten: «Das hängt davon ab, was du noch Leben nennst, wenn deine Hoffnung tot ist.»