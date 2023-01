Das Rezept ist vielversprechend: Man entzieht der Atmosphäre das belastende CO 2 und erzeugt daraus in Verbindung mit Wasserstoff einen Kohlenwasserstoff, der zu synthetischem Benzin, Diesel oder Kerosin verarbeitet werden kann. Diese E-Fuel emittieren bei der Verbrennung zwar genauso CO 2 wie fossile Treibstoffe. Da dieses aber zuvor der Atmosphäre entzogen wurde, ist der synthetische Treibstoff nahezu CO 2 -neutral. Voraussetzung dazu ist, dass für die Wasserstoffproduktion ausschliesslich Strom aus nachhaltiger Quelle verwendet wird.

Interessant wird es an Orten, wo diese nachhaltige Energie sonst nicht genutzt wird, wie die Windenergie in Patagonien. «Wenn man bei uns in Europa regenerativ erzeugten Strom direkt in ein Elektroauto lädt, hat man einen wesentlich höheren Wirkungsgrad. Diesen Strom in E-Fuel umzuwandeln und damit ein Auto anzutreiben, ergibt keinen Sinn», erklärt Michael Steiner. Stehe das Windrad aber in Patagonien, «ernte» dieses etwa viermal so viel Strom wie in Deutschland. «Deshalb müssen wir in Regionen der Welt, wo regenerative Energie im Übermass gewonnen werden kann, diese einfangen und konservieren. Da kommen flüssige Energieträger wie Methanol oder E-Fuel ins Spiel.» (ds)