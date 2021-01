EHCW im Derby in Kloten – Das Profil des «Underdogs» schärfen Der EHCW spielt am Dienstag in Kloten. Seine Chancen auf Punkte sind klein. Aber es besteht die Möglichkeit, sich zu profilieren. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Daniel Guntern, hier im Duell mit dem Klotener Andri Spiller, wird viel zu tun haben. Foto: Madeleine Schoder

0:9, 3:6 und 0:6 gingen aus Sicht des EHCW die bisherigen drei Zürcher Derbys gegen Kloten aus. In der ersten Partie waren die Winterthurer unmittelbar nach ihrer bisher einzigen Zeit in Quarantäne nicht fähig, eine vernünftige Leistung abzurufen. In der zweiten taten sie das – und konnten den Favoriten prompt in Schwierigkeiten bringen, weil dieser die Aufgabe nicht ernst genug nahm. Im dritten Match war das dann der Fall. Deshalb gab es erneut ein klares Resultat, obwohl sich die Winterthurer so gut wehrten, wie sie eben konnten.

Die Frage nach dem Ausgang der Partie in Kloten dürfte sich am Dienstagabend nicht stellen. Das Heimteam müsste aufgrund seiner individuellen Klasse selbst dann gewinnen, wenn es nicht seinen besten Tag hat. Solche Tage gabs in letzter Zeit allerdings einige. Seit Jahresbeginn hat Kloten aus sieben Spielen nur zehn Punkte geholt. Ajoie (8/18), Langenthal (6/14), Sierre (6/13) und Olten (6/12) waren erfolgreicher. Das heisst: Obwohl Kloten die Tabelle nach Pluspunkten klar anführt, rufen andere Topteams ihr Potenzial im Moment besser ab. Das lässt sich auch an den Resultaten der Direktbegegnungen ablesen. In vier von sieben Spielen ist Kloten auf einen seiner Verfolger getroffen. Nur gegen Langenthal gabs einen Sieg. Beim 1:5 am Samstag in Olten war die Leistung so schlecht, dass gegen den EHCW eine Reaktion kommen muss.