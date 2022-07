Musikfestwochen Winterthur – Das Programm ist komplett Nun steht auch die Alternative zu den grossen Bühnen der Musikfestwochen: Im Graben gibt es zwölfmal Kleinkunst. Helmut Dworschak

Als Strassenmusiker unterwegs: Les trois Suisses mit Resli Burri (links) und Pascal Dussex. Foto: PD

An den Musikfestwochen ist man sowieso immer nah dran am Geschehen. Das zeichnet das Festival ja aus. Richtiggehend familiär wird es aber im Graben. Dort steht das Café Roulotte, dessen Name an alte Zeiten erinnert. Das Publikum nimmt auf Bänken Platz, die Reihen sind übersichtlich.