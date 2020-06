Der FCW-Captain bleibt – Das «Projekt Callà» läuft weiter Im Oktober wird Davide Callà 36. Er wird diesen Tag als Captain des FC Winterthur begehen,denn er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Hansjörg Schifferli

Davide Callà (hier gegen Andreas Wittwer von GC) wird auf der Schützenwiese eine dritte Saison seit seiner Rückkehr zum FC Winterthur bestreiten. Madeleine Schoder

Mit 18 Jahren, noch im Juniorenalter, hatte Davide Callà den FCW verlassen, weil der damalige Trainer, René Weiler, für ihn noch keinen Platz im Kader des «Eins» sah. 16 Jahre später, im Sommer 2018, kehrte Callà als vierfacher Schweizer Meister vom FC Basel auf die Schützenwiese zurück.Bald 34 war er damals also, und er kam mit einem letzten Ziel als aktiver Fussballer: Er sollte als landesweit bekannte Führungspersönlichkeit mithelfen, den FCW nach miesen Jahren, die ihn zuletzt zweimal gar in Abstiegsgefahr gebracht hatten, wieder in jene Regionen der Challenge League zurückführen, die als angemessen gelten. Zumindest mal in die obere Tabellenhälfte also.