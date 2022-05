Kantonales Schwingfest Ossingen – Das Publikum hilft beim Durchhalten Die Besucher sind zum Schwingsport zurückgekehrt. Sportler und Veranstalter freuts. Nur eine Anwesende war am Sonntag beim 112. Kantonalen Schwingfest unmotiviert. Deborah von Wartburg

Samuel Giger «bodigte» Samir Leuppi. Die Schwinger schenkten sich nichts am Kantonalen Schwingfest in Ossingen. Foto: Madeleine Schoder

Ein Schwinger im roten Hemd und ein Schwinger im blauen Hemd sind ineinander verkeilt wie zwei Hirschbullen, scheren aus, setzen neu an. Schwer atmend, das Gesicht voll Sägemehl, klammert sich der mit dem roten Hemd an den Oberschenkel des anderen. Er liegt auf der Seite, der andere will ihn auf den Rücken drehen. Wie bei einem Tier im Todeskampf zuckt sein Arm noch ein paarmal nach oben. Dann verlässt ihn die Kraft. Der Arm bleibt liegen. Der Schwinger im blauen Hemd hilft seinem Gegner auf und wischt ihm die Holzspäne vom Rücken.