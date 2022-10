Kolumne Stadtverbesserer – Das Räbeliechtli weist den Weg Eine Stadt, die sich Winterthur nennt, sollte nicht von Gfröörlis regiert werden. Höchste Zeit für ein paar eiskalte Sparmassnahmen, findet der Kolumnist. Michael Graf

Ein vorbildlicher Anlass: Keine Heizung, keine Strassenbeleuchtung, nur ein paar Teelichter. Foto: Michael Trost

Die Schweiz rüstet sich für die Mangellage, und die Stadt Winterthur macht... wenig. Eine ein Zentimeter dünnere Eisschicht in der Deutweghalle und 20 Grad Bürotemperatur im Superblock sind das höchste der Gefühle. Den Schülern darf man keine Temperaturgrenze zumuten. Die Stadt, die sich Winterthur nennt, wird von Gfröörlis regiert.

Dabei gäbe es doch jetzt die Chance, sich im nationalen Vergleich als eiskalte Musterschüler zu profilieren: Waldkindergarten und Wald-Sek für alle! Das Geiselweid wird zum ungeheizten Kneipp-Bad, damit die Trendsportart Eisbaden endlich auch in Winterthur möglich ist. In der Kantine des Superblocks gibt es nur noch Salat, Hummus und kalte Plättli. Das hätte sicher Signalwirkung auch auf Private: Am Weihnachtsmarkt würde man statt Glühwein kalte Sangria ausschenken. Knallt auch und schmeckt sogar besser.

Viele sind dem Rebound-Effekt aufgesessen: Weil der Kühlschrank Effizienzklasse A++ ist, gönnen wir uns noch den Weinkühler.

Sparen lässt sich auch bei der Beleuchtung. Wo wir in unserer Kindheit noch zum strengen Lichterlöschen erzogen wurden, sind wir in jüngerer Zeit wieder der Verschwendung aufgesessen. Im Fachjargon spricht man vom Rebound-Effekt: Wird etwas effizienter, konsumieren wir mehr. Wenn der Automotor sparsamer ist, kaufen wir ein grösseres Auto. Wenn der Kühlschrank Effizienzklasse A++ ist, verträgts auch einen Weinkühler fürs Eigenheim.

Beim Licht ist es genauso. Die LED-Leuchte ist viel effizienter als eine Glühbirne – drum leuchtets jetzt einfach aus jeder Zimmerecke und aus jedem Blumenkistli. Wären Sie, ausserhalb der Stadt Las Vegas, auf die Idee gekommen, für eine neckische Effektbeleuchtung bunte Glühbirnen unter Ihr Sofa oder auf Ihre Schränke zu schrauben? Eben. Längst gilt: Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir! Die Aktivdienstgeneration, die noch Verdunkelung übte, schüttelt den Kopf.

Das Modell für die Freizeitgestaltung dieses Winters sollte sich darum am Räbeliechtli-Umzug orientieren. Er braucht keine geheizten Säle, der Energieverbrauch beschränkt sich auf ein paar Teelichter, und die Strassenbeleuchtung kann aus bleiben.

Michael Graf ist Leiter des Ressorts Stadt Winterthur beim «Landboten», für den er seit 2005 schreibt. Er ist diplomierter Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte. Mehr Infos

