Netflix-Film über Marilyn Monroe – Das Rätsel Marilyn Zum Finale beim Festival in Venedig läuft der lang erwartete Spielfilm «Blonde» über Marilyn Monroe. Kann er ihre letzten Geheimnisse lüften? Tobias Kniebe

Zehn Jahre hat der Regisseur Andrew Dominik an «Blonde» gearbeitet: Ana de Armas als Marilyn Monroe. Foto: Netflix

Wie weit das Festival vorangeschritten ist, erkennt man gut am Mäuerchen des Terrassencafés. Es befindet sich vor dem Eingang des monumentalen Palazzo del Casinò, in dem die Filme laufen, und wie dieser ist es aus hellem Travertinstein. Inzwischen ist das gleissende Weiss allerdings von einem Muster aus dunklen Flecken überzogen – Spuren umgekippter oder verschütteter Espressi. Wer in der Pause sogar seinen caffè ristretto nicht mehr halten kann, denkt man da, muss von den Festivalfilmen in Venedig ganz schön durchgeschüttelt sein.

Einer dieser Durchschüttel-Filme ist sicherlich «Blonde», die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joyce Carol Oates, der um die Jahrtausendwende erschien. Der australische Regisseur Andrew Dominik («Killing Them Softly») hat zehn Jahre daran gearbeitet, dieses wuchtige 900-Seiten-Werk zu verfilmen, schliesslich hat Netflix ihm einen mehr als dreistündigen Film finanziert.

Im Buch wie im Film geht es darum, das Rätsel Marilyn Monroe zu ergründen – und zwar so tiefgreifend und empathisch, als dürfe man als Leser oder Zuschauer in ihren Kopf hineinschlüpfen. Dass die Fakten dabei nicht unbedingt alle stimmen – wie sollten sie auch bei dieser Herangehensweise -, ist sozusagen Teil des Deals.

Darstellerin Ana de Armas, wie Marilyn Monroe auch keine echte Blondine. Foto: Netflix

Was man dann aber auch wieder vergisst, weil Ana de Armas als Marilyn – wie das Original selbst natürlich keine echte Blondine – schon wirklich überzeugend ist. Und weil die historisch bekannten Nebenfiguren – Billy Wilder, Arthur Miller oder John F. Kennedy etwa – alle sehr wie sie selbst aussehen.

Dazu kommt, dass die Hauptfigur Marilyn seit frühen Kindheitstagen schwerstem Missbrauch ausgesetzt ist, der sich in der Filmindustrie nahtlos fortsetzt. Ist das also einfach die berühmteste MeToo-Geschichte Hollywoods, endlich erzählt in gegenwartsgerechter, also brutaler Klarheit?

Es war nun wirklich niemand dabei, wenn Marilyn Monroe mit Präsident Kennedy allein war.

Das kann sehr gut sein, und es erzeugt einen starken Sog, zumal ja alles wirklich auf ein tragisches Ende hinausläuft. Man muss sich dann aber auch wieder losreissen und daran erinnern, dass nun wirklich niemand dabei war, wenn Marilyn Monroe etwa mit Präsident Kennedy allein war.

Ob er beim Sex mit ihr die ganze Zeit telefonierte, ob er sie erniedrigte und wie die letzte Nutte behandelt hat, das weiss niemand wirklich, auch Joyce Carol Oates nicht, die es sich aber so vorgestellt hat – wie eine Pornoszene. Und deshalb ist der Film paradoxerweise beides: ein Versuch des Verstehens und eine neue Runde der Ausbeutung Marilyns zugleich.

