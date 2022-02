Landflucht im Kanton Zürich – Das Rätsel mit den freien Wohnungen Nirgendwo im Kanton Zürich stehen prozentual so viele Wohnungen leer wie in Aeugst am Albis. Sagt die Statistik, nicht aber die Gemeindepräsidentin. Hélène Arnet Ela Çelik (Fotos)

Schöne Aussicht in Aeugst: Gemeindepräsidentin Nadia Hausheer. Foto: Ela Çelik

Zersiedlung hat neuerdings einen Namen: Huttwil. Am Samstag erschien im «Magazin» ein Artikel über die «Huttwilisierung» der Schweiz. Darin wurde das Phänomen, dass fernab der Zentren und fernab der Nachfrage gebaut wird, am 5000-Seelen-Städtchen Huttwil in den Hügeln hinter Langenthal aufgezeigt.