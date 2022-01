Kolumne Landluft – Das reiche Erbe der Eiszeit

Wenn es Kühe durch die Luft windet. Illustration: Ruedi Widmer

Finanziert das Land die Stadt? Oder ist es genau umgekehrt? In Wahrheit ist es ganz anders. Doch das hören die beiden Streithähne gar nicht gern, weder das Weinland noch die Stadt Winterthur. Am Ende sind es nämlich ein paar Gemeinden am Zürichsee, die den Rest des Kantons finanziell durchfüttern. Das hinterlässt dann bei den Nettobezügern den unschönen Mischmasch aus Minderwertigkeitsgefühl und Abhängigkeit.

Aber warum bloss sind die Seegemeinden so reich? Da gilt die Immobilienweisheit: Lage, Lage, Lage. Der Seeblick zieht sehr Wohlhabende an, die mächtig Steuern zahlen. Und über den kantonalen Finanzausgleich wird das viele Geld wie aus einem Füllhorn über die bedürftigen Gemeinden geschüttet. Der Zürichsee ist also der wahre Grund für den ganzen Reichtum der Seegemeinden.

Aber es hätte völlig anders kommen können. Die Gletscher der letzten Eiszeit hobelten mehrere tiefe Täler in die Zürcher Landschaft. Als die Eismassen vor rund 10’000 Jahren schmolzen, füllten sich die ausgehobelten Täler mit Schmelzwasser. Es entstanden gleich mehrere, lange Seen. So gab es zum Beispiel auch im Thurtal einen See. Doch anders als der Zürichsee verschwand dieser später wieder. Leider. Man stelle sich vor, es wäre umgekehrt geschehen. Dann wären Ellikon und Thalheim an der Thur, Altikon, Ossingen, Kleinandelfingen oder Adlikon, Andelfingen und Flaach heute die reichsten Gemeinden im Kanton. Prächtige Villen mit grossen Parks stünden am Ufer des Thursees, der im Sonnenlicht glitzerte. Und die Wege am Ufer entlang wären nicht mit Quarzkörnern bestreut, um sie im Winter rutschfest zu machen, sondern mit winzigen Diamanten.

