Gastroführer «Gault Millau» 2023 – Das Restaurant Taggenberg macht Punkte gut Die Region Winterthur verzeichnet zwei Aufsteiger in der neusten Ausgabe des «Gault Millau». Einige Lokale sind aber nicht mehr dabei. Nicole Döbeli

Filip Strobl übernahm letztes Jahr mit Küchenchefin Angelina Lesky das Restaurant Taggenberg . Foto: Marc Dahinden

Die neuste Ausgabe des «Gault Millau» ist erschienen und Winterthur darf den Kopf etwas höher halten als noch im Jahr zuvor. Freuen darf sich das Team des Restaurants Taggenberg, es steigt um einen Punkt auf 14 Punkte auf und teilt sich somit mit dem Rosa Pulver den zweiten Platz auf dem kulinarischen Siegertreppchen der Stadt.

Das Lokal ist seit langem ein Fixpunkt für Fans von gutem Essen. Unter der ehemaligen Pächterin Margriet «Meggy» Schnaibel war es zuletzt mit 15 von 20 Punkten im Gastroführer vertreten gewesen. Dem neuen Pächter Filip Strobl, vormals Club zur Geduld, gelang es 2021 mit Küchenchefin Angelina Lesky das Restaurant im Ranking zu halten. Sie stiegen mit 13 Punkten ein.

Unter den Top zehn der Schweiz

Die Testerinnen und Tester des «Gault Millau» hatten damals schon die neue Küchenchefin genauer ins Auge gefasst. Im Online-Blog wurde sie Ende letzten Jahres als eine der Top zehn Chefinnen der Schweiz aufgeführt. Der gute Eindruck hat sich beim nächsten Testbesuch verfestigt. Lesky überzeugte unter anderem mit Presskopf vom Kalb, Spinat-Ravioli mit gerösteten Pinienkernen und Beurre noisette – bei denen den Testern nur die Portion zu klein war – «präzis gebratenem» Skrei und «zartem» Rindsfilet mit Entenleber im Portweinjus.

«Ich bin stolz auf das ganze Team», sagt Pächter Filip Strobl. Es habe sich in den eineinhalb Jahren seit Start ein sehr gutes Zusammenspiel ergeben, besonders zwischen der 29-jährigen Küchenchefin und ihrem 57-jährigen Souschef Marcel Schellenberg. Zudem ist das Taggenberg nun ein richtiger Familienbetrieb, Strobl teilt sich die Betriebsleitung mit seiner Frau Irene.

Der zusätzliche Punkt freue ihn, sagt Strobl: «Wir arbeiten aktiv auf Anerkennung hin, vonseiten «Gault Millau» und unseren Gästen.» Am Konzept der Küche sei in der kurzen Zeit nicht viel verändert worden. Das Team habe den Fokus aber klar auf Qualität statt Quantität gesetzt: «Im Sommer könnten wir eigentlich mehr als 38 Sitzplätze anbieten, wir haben uns aber aktiv dagegen entschieden.»

Ein Neuer und Abschiede

Bereits unter dem Jahr neu aufgenommen worden waren das Rosa Pulver und das Restaurant Trübli. Letzteres steht mit 15 Punkten derzeit an der Spitze in Winterthur. Weiterhin mit 13 Punkten vertreten ist das No. 18 Restaurant & Bar. Aufgrund von Pachtwechseln verliert Winterthur allerdings auch zwei Einträge: Die Eintracht in Reutlingen und das Al Giardino waren zuletzt mit 13 Punkten ausgezeichnet worden.

Am Rande des Weinlands gibt es dafür einen Neuzugang: Der Munotblick in Feuerthalen erkocht sich unter Daniel Riedener 13 Punkte. «Der weit gereiste Chef serviert mit einer jungen Crew in seiner Heimat eine saisonale, überzeugende Marktküche», heisst es im Führer.

Die Rangliste in den Gemeinden um Winterthur führen mit 15 Punkten weiterhin der Landgasthof Sternen in Pfungen und die Traube in Ottikon bei Kemptthal an. Auf 14 Punkten halten sich der Hirschen in Oberstammheim, die Sonne in Seuzach und das Wirtshus zum Wyberg in Freienstein-Teufen. Ebenfalls aufgrund eines Pachtwechsels nicht mehr dabei ist das Restaurant First in Ottikon bei Kemptthal, das zuletzt mit 14 Punkten ausgezeichnet worden war.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

Fehler gefunden?Jetzt melden.