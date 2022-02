Parlamentswahlen in Winterthur – «Das Resultat muss uns zu denken geben»

Die SP hat drei Sitze im Stadtparlament verloren, die Stadträte erzielten mässige Ergebnisse und im Kampf ums Stadtpräsidium war man chancenlos. Was haben Sie falsch gemacht?

Markus Steiner: Wir haben vor vier Jahren drei Sitze gewinnen können. Jetzt sind wir wieder auf dem Stand von 2018. Analog zu uns hat die SP auch in der Stadt Zürich in ähnlichem Mass verloren. Es ist aber schwierig, das einzuordnen. Die SP tut sich anscheinend schwer in urbanen Zentren wie in Zürich und Winterthur eine Politik zu machen, mit der man Sitze gewinnt. In Winterthur haben wir sogar verloren. Das muss uns zu denken geben.