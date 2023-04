Yellow verliert Playoff-Halbfinal – Das Resultat war nicht schön, der Abschied dagegen schon Für die Handballerinnen von Yellow Winterthur ist die Saison zu Ende. Sie unterlagen Rekordmeister Brühl St. Gallen im zweiten Spiel der Halbfinal-Playoffserie 22:36. Urs Stanger

Am Ende lachten dann doch alle wieder: Playoff-Halbfinal und Cup-Halbfinal sind für Yellow Winterthur eine sehr gute Saisonausbeute. Foto: Deuring Photography

Der Rahmen mit 700 Zuschauern in der Axa-Arena stimmte. Mehr Leute, so meinte Yellow-Sportchef Matthias Müller, seien noch nie an ein Spiel der Winterthurer Premium-League-Handballerinnen gekommen. Viele Kinder in gelb aus dem Handballcamp, das diese Woche in Winterthur läuft, waren da. Aber auch andere, die in ihrem Handballerleben schon einiges mehr erlebt hatten: Viran Morros, der spanische Welt- und Europameister von Pfadi, etwa, oder Peter Bruppacher, der ehemalige Nationalcoach und Meistertrainer, der bei Pfadis Nachwuchs einst Trainer von Oliver Roth und Rolf Erdin war. Roth und Erdin standen sich an diesem Abend als Coaches von Yellow und Brühl gegenüber…

Irgendwann gabs für die Winterthurerinnen (im Bild Liv Rusert) gegen Brühl St. Gallen kein Durchkommen mehr. Foto: Deuring Photography

Plötzlich ging nichts mehr

Das Spiel entwickelte sich eine Zeitlang in jene Richtung, die aus Winterthurer Sicht zu einem restlos gelungenen Anlass führen würde. Yellow verteidigte stark und machte auch im Angriff nicht viel falsch. Als sich Erdin zu Brühls erstem Timeout genötigt sah, führten die Winterthurerinnen 9:7. 10:8 stand es in der 18. Minute, Yellow hatte bis dahin vier seiner Tore nach schnellen Anspielen erzielt und drei nach Kontern. Der Drive war da, alles passte.

Doch dann war Schluss. «Wie wenn jemand den Stecker gezogen hätte», meinte Matthias Müller. «Die Luft war draussen.» Missglückte Würfe und technische Fehler häuften sich. «Wir haben uns hängenlassen», sagte Oliver Roth. Nur noch ein Tor sollte Yellow bis zur Pause gelingen, der 11:15-Rückstand bei Halbzeit war schon vorentscheidend.

Er liess sich nicht aufholen, weil es im gleichen Stil weiterging. Wieder nur ein Tor fiel in den ersten neun Minuten der zweiten Hälfte, beim 12:23 war die Sache endgültig gelaufen. Roth versuchte es mit sieben Feldspielerinnen und offensiver 4-2-Deckung. «Es hat nichts mehr funktioniert. Die Körpersprache zeigte, dass nichts mehr geht. Am Schluss war es dann halt brutal», erklärte der Trainer. «Brühl hat aber auch sehr, sehr solid gespielt.»

22:36 ging dieses zweite Spiel der Best-of-3-Serie aus, nach Yellows 28:32-Niederlage am Samstag in St. Gallen. Damit schalteten die St. Gallerinnen, Rekordmeisterinnen und Nummer 1 der Regular Season, in dieser Saison Yellow in beiden Wettbewerben im Halbfinal in der Axa-Arena aus: zuerst im Cup, jetzt in der Meisterschaft. Im Playoff-Final wird Brühl erwartungsgemäss auf die Spono Eagles Nottwil treffen.

Den Aufschwung bestätigt

Yellows letzte Niederlage fiel ernüchternd deutlich aus. Trotzdem haben die Winterthurerinnen eine ihrer besten Saisons hinter sich. Sie bestätigten in der Meisterschaft ihren 4. Platz des Vorjahres und damit ihren Aufschwung. «Wir bringen so viele Leute an ein Frauen-Handballspiel in Winterthur in die Halle. Das ist cool und vielleicht auch ein Dank für die letzten drei Jahre. Der Weg stimmt», ist Trainer Oliver Roth überzeugt.

Nicht alle werden jedoch den weiteren Weg mitmachen. Assistenztrainer Christian Ott (Rücktritt), Torhüterin Anja Rossignoli, die es in der 2. Bundesliga versuchen wird, Maria Holtz Macedo (zurück nach Brasilien), Flavia Müller, Lorena Makar (beide Beruf), Michelle Chevalier (Studium), Nicole Starczan (Yellow 2) und die zweimalige Liga-Topskorerin Simona Grozdanovska (Rücktritt) wurden nach dem Match in Würde verabschiedet. Und spätestens als einige Kinder auf dem Feld Unterschriften sammelten und nach Tenüs von Spielerinnen fragten, fand der Abend mit dem unschönen Resultat dann doch noch ein schönes Ende.

Im Playoff-Halbfinal gegen Brühl ein letztes Mal in Aktion: Yellows zweifache Liga-Topskorerin Simona Grozdanovska tritt zurück. Foto: Deuring Photography

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.