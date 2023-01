Mobilfunk in Andelfingen und Kleinandelfingen – Das Ringen um die Handyantennen geht weiter In Oerlingen lässt der Mobilfunkanbieter nicht locker, in Andelfingen die 5G-Gegner. Es geht um zwei Antennen, deren Bau weiter verzögert wird. Markus Brupbacher

Blick auf Oerlingen: Direkt neben der Autobahn versucht Salt erneut, eine Mobilfunkantenne zu bauen. Foto: Madeleine Schoder

«Wir halten am Standort fest»: Das sagte der Mobilfunkanbieter Salt bereits letzten Frühling gegenüber dieser Zeitung. Es geht um die geplante Antenne an der Loostrasse in Oerlingen direkt an der Weinlandautobahn A4. Zuvor hatte der Kleinandelfinger Gemeinderat nach Protesten aus der Oerlinger Bevölkerung eine Bauverweigerung für die Antenne ausgesprochen. Man werde, sagte Salt daraufhin weiter, «ein neues Baugesuch mit reduzierter Höhe einreichen». Das ist nun geschehen. Im aktuellen Kleinandelfinger Mitteilungsblatt ist das Gesuch für den Neubau «einer Mobilfunkanlage mit 5G» veröffentlicht worden.