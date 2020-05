Rössli Marthalen bleibt geschlossen – Das Rössli geht nicht mehr auf Aufgrund der Corona-Pandemie war das Gasthaus Rössli in Marthalen seit dem 17. März geschlossen. Weil ein Pächterwechsel ansteht, wird das Restaurant vorerst nicht mehr öffnen. Ines Rütten

Spätestens im September werden neue Wirte im Gasthaus Rössli in Marthalen das Zepter übernehmen. Foto: Heinz Diener

Das Restaurant Rössli in Marthalen wird frühzeitig geschlossen. Das teilt die Landi-Weinland-Genossenschaft mit. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Gasthaus am 17. März schliessen. Die Geschäftsleitung der Landi Weinland habe an ihrer Sitzung vom 22. April beschlossen, den Betrieb nur für ein paar wenige Wochen nicht wieder aufzunehmen, schreibt sie in einer Mitteilung.