Gastrokolumne Angerichtet – Das Rössli wiehert weit über Seen hinaus Im Herbst wechselte Pascal A. Werner vom Stadtrain in Oberwinterthur ins Restaurant Rössli nach Seen. Zeit für eine erste Einkehr. David Herter

Das Steak ist butterzart, der Pfeffer in der Sauce fruchtig. Zwingend dazu gehört im Rössli eine Chilischote, in diesem Fall als Dekoration. Fotos: David Herter

Am Dienstag essen wir selten im Restaurant. Allein sind wir aber nicht. Die gedeckten Tische im Rössli Seen sind alle besetzt. Auch an den anderen Tischen nehmen nach und nach Gäste Platz, für ein paar Biere und einen Schwatz.

Die Gaststube ist altehrwürdig. Sie liegt im «Untervogthaus», das auch die Quartierbibliothek beherbergt. Seit September wirtet hier Pascal A. Werner. Er war zuvor erfolgreich im Stadtrain in Oberwinterthur tätig. Sein Angebot – gutbürgerlich, «mit französischem Einschlag» – hat auf einer A4-Seite Platz und bietet uns allen etwas, auf das wir uns freuen.

Die Randen-Ingwer-Suppe schmeckt erdig – die Rande – und heizt kräftig ein – der Ingwer.

Die Randen-Ingwer-Suppe (10.80 Franken) schmeckt erdig – die Rande – und heizt kräftig ein – der Ingwer. Krass, finden wir. Erst nach ein paar Löffeln bemerken wir den Sauerrahm, der sich unter der Oberfläche der dunkelroten Flüssigkeit verborgen hat. Wir rühren um und sind begeistert.

Das Beefsteak-Tatar mit Chili und Brandy schmeckt hervorragend. Unsere Empfehlung: Bestellen Sie es «mittelscharf».

Als buntes Sortiment roher Gemüse und Salate kommt der gemischte Salat daher (10.80). Er ist ebenso hübsch angerichtet wie das Beefsteak-Tatar (20.80) mit Chili und Brandy, das hervorragend schmeckt. Unsere Empfehlung: Bestellen Sie es «mittelscharf».

Das Fischerkörbli mit gebackenen Zanderfilets und Tartarsauce erfüllt die Erwartungen. Der Kartoffelschnitz hat sich wohl beim vorzeitigen Schnabulieren verirrt.

Das Fischerkörbli mit gebackenen Zanderfilets und Tartarsauce (28.80 Franken) erfüllt unsere Erwartungen, ebenso das panierte Riesenschnitzel, genannt Elefantenohr (25.80). Der Name passt, das dünn geklopfte Stück Schweinefleisch bedeckt den halben Teller.

Das Steak ist butterzart, der Pfeffer in der Sauce fruchtig (31.80). Schwach in Erinnerung bleiben die Pilznüdeli (22.80 Franken), wir müssen sie langweilig nennen. Der Wein hingegen, ein blauer Zweigelt von Hans Wiesendanger aus Ossingen (5.80 Franken pro Deziliter), gewinnt mit jedem Schluck an Charakter.

Die Tarte Tatin zum Dessert ist ein Genuss. Warten mochte darauf niemand.

Die Tarte Tatin zum Dessert – der Beitrag aus Frankreich an diesem Abend – ist ein Genuss (14.80 Franken), das Toblerone-Mousse mit Rahm beim Teilen sehr begehrt (9.80 Franken).

Das Rössli Seen hält, was es verspricht. Die Atmosphäre im Lokal ist gemütlich gediegen, der Service unaufdringlich aufmerksam. Werner kocht tadellos und nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit seinen regelmässigen Gästen. Das sind gute Gründe, erneut an der Rössligasse einzukehren. Und anderen einen Besuch dort zu empfehlen.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.