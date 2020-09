Gastronomie in Winterthur – Das «Rosa Pulver» zieht in die «Akazie» Plötzlich ging alles ganz schnell: Das einstige Pop-up-Restaurant «Rosa Pulver» wechselt per Oktober vom Zeughausareal ins Stadtzentrum – und eröffnet neu im Restaurant «Akazie». Till Hirsekorn

Nur noch bis Ende September am bisherigen Standort: Das It-Restaurant Rosa Pulver auf dem Zeughausareal. Foto: Madeleine Schoder

Knall in der lokalen Gastro-Szene: Am Donnerstagabend vermeldet das Team des Trend-Restaurants Rosa Pulver in einer Medienmitteilung überraschend, dass es im Oktober vom Zeughaus 1 wegzieht und an der Stadthausstrasse 10 neu eröffnet – im Restaurant Akazie, gleich neben dem Merkur-Platz.



Dort will das Team um Gastro-Unternehmer Marco Nisoli und Sam Frey nun definitiv bleiben. Das Zeughaus 1, das als Kultur- und Gewerbezentrum geplant ist, befindet sich weiterhin im Umbau. Das Rosa Pulver hatte dort lediglich eine Bewilligung bis Ende 2021. «Für uns war aber immer klar, dass wir eine langfristige Heimat wollen», heisst es in der Mitteilung. In Gesprächen hätten dann beide Parteien realisiert, dass sich die Vorstellungen letztlich nicht deckten.