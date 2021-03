Mit Backrezepten auf Reisen – Das russische Osterbrot In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Kulitsch. Heidrun Pschorn

Kulitsch: Eine russische Spezialität, die bei der Ostertafel nicht fehlen darf. Foto: Heidrun Pschorn

Kulitsch hat eine sehr lange Tradition in Russland. Das russische Osterbrot wurde ursprünglich als Symbol für den Berg Golgatha, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, betrachtet. Gebacken wird das Osterbrot normalerweise am Karfreitag oder Ostersamstag und gegessen in der Osternacht, zum Ende der Fastenzeit. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Früher wurden als Backformen kleine und grosse Eimer benutzt. Als Brauch wird es gern während der Ostermesse in der Kirche geweiht. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

650 g Mehl

½ TL Salz

1 EL Zucker

42 g frische Hefe

1,5 dl Milch

Trockenfrüchte:

100 g Rosinen

50 g Zitronat

50 g gehackte Aprikose

0,5 dl Wodka (oder Rum)

zusätzlich 100 g gehackte Mandelstifte

Buttermischung:

250 g Butter

Abrieb einer Bio-Orange

Abrieb einer Bio-Zitrone

1 TL Safranpulver

8 Kapseln Kardamom gemörsert

½ TL frisch geriebene Muskatnuss

Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

Eimischung:

1 Ei

3 Eigelbe

180 g Zucker

Dekoration:

100 g Puderzucker

1 Eiweiss

Streusel

5-6 gesäuberte Konservendosen (z. B. Mais- und Pelatidosen)

Zubereitung Trockenfrüchte:

Die Rosinen, das Zitronat und die Aprikosen mit dem Wodka mischen und zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung Teig:

Mehl mit dem Salz mischen und alles in eine Schüssel sieben. Eine Mulde in die Mitte drücken. Zucker und Hefe mit der lauwarmen Milch anrühren. In die Mulde giessen und mit der Gabel etwas mit dem Mehl vermischen. Circa 30 Minuten ruhen lassen.

Buttermischung:

Die Butter in einem Topf schmelzen und vom Herd nehmen. Zitronen- und Orangenabrieb sowie die Gewürze und den Vanillezucker dazugeben und alles verrühren.

Eimischung:

Ei, Eigelb und Zucker in eine Schüssel geben. Alle Zutaten so lange rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Fertigstellung Teig:

Die Butter- und die Eimischung zum Vorteig dazugeben und alles ca. 5 Minuten kneten. Es sollte ein leicht klebriger Teig sein. Für 60 Minuten zugedeckt gehen lassen.

Die Trockenfrüchte und die gehackten Mandelstifte dazugeben und leicht kneten. Nochmals zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Währenddessen die Konservendosen buttern und den Boden und die Innenseite mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Den Teig in die vorbereiteten Dosen knapp unter den Rand füllen. Aufgehen lassen, bis der Teig leicht über die Form ragt. Die Osterbrote auf der zweituntersten Rille ca. 35 Minuten backen. Abkühlen lassen und aus der Form nehmen.

Dekoration:

Das Eiweiss mit dem Puderzucker mit dem Handrührgerät aufschlagen. Die Osterbrote mit der Glasur bestreichen und mit bunten Zuckerperlen dekorieren.

Tipps: Bei den Konservendosen auch den leicht vorstehenden Innenrand korrekt wegnehmen, damit das Brot dann leicht herauszunehmen ist. Gut verpackt halten die Kulitsch gut eine Woche und sind ein schönes Mitbringsel für Ostern.