Reaktionen auf den Budgetvorschlag – Das sagen die Parteien Der Winterthurer Stadtrat präsentiert für das Jahr 2022 ein ausgeglichenes Budget. Die Reaktionen der Parteien fallen dennoch unterschiedlich aus – eine Übersicht. Gregory von Ballmoos

Das Budget des Stadtrates muss noch durch den Gemeinderat abgesegnet werden. Die ersten Reaktionen sind positiv. Foto: Marc Dahinden

Finanzstadtrat Kaspar Bopp (SP) präsentierte am Dienstagmorgen das Budget der Stadt Winterthur für das Jahr 2022. (Lesen Sie hier alles dazu). So reagieren die Parteien auf das Budget für das Wahljahr.

SP: Höhere Kosten wegen Klimazielen nicht scheuen

Die Partei von Finanzstadtrat Kaspar Bopp will das Budget unterstützen. Man sei erfreut, dass «die coronabedingten Mehrkosten und Mindereinnahmen die Stadtfinanzen nicht zerzausten», schreibt die SP in einer Mitteilung. Die schwarze Null basiere auf realistischen und plausiblen Annahmen, so die Linkspartei.