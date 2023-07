Analyse zum FC Winterthur – Das Saisonziel bleibt das gleiche – der Weg soll ein anderer sein Das Saisonziel ist klar. Sportchef, Trainer und auch die Spieler sagen es unisono: Klassenerhalt. Doch sie sagen auch, dass sie mehr mitspielen wollen. Warum das eine gute Idee ist. Gregory von Ballmoos

Zeigt, wo es langgehen soll: Patrick Rahmen beim Testspiel gegen Villarreal B. Foto: Enzo Lopardo

In der letzten Saison war die Ausgangslage klar: irgendwie den Ligaerhalt schaffen. Das hat man erreicht, zugegeben, es war nicht immer schön, mit anzuschauen, aber es war effektiv und erfolgreich. Nun soll beim FCW ein weiterer Schritt nach vorne gemacht werden. Zwar ist das Saisonziel wieder der Ligaerhalt, doch der Weg dazu soll ein spielerischer werden.

Man wolle mehr mit dem Ball machen und nicht nur tief stehen und dann umschalten. Dafür hat man in diesem Transfersommer einen Umbruch eingeleitet. Mit Luca Zuffi hat man einen Spieler geholt, der für Ballsicherheit und einen gepflegten Aufbau steht. Mit Randy Schneider ein spielerisches Element für die Offensive und mit Aldin Turkes ein kopfballstarker Stürmer. Trotz des Umbruchs hat der FCW jedoch nicht an Identifikation verloren. Der Kern des Teams um Granit Lekaj, Roman Buess und Remo Arnold blieb bestehen. Rückkehrer wie eben Zuffi werden von der Anhängerschaft geschätzt.

«Oliver Kaiser hatte offensichtlich einen klaren Plan.»

Dass der Umbruch in diesem Sommer stattfindet und nicht bereits letzte Saison angegangen wurde, ist nachvollziehbar. Zum einen gibt es den externen Faktor Transfermarkt. Vor der letzten Saison war dieser sehr träge, kaum ein Spieler wechselte den Verein. Das ist aktuell ganz anders. Dazu kommt die löbliche Arbeit von Oliver Kaiser. Er hatte offensichtlich einen genauen Plan, wie er das Team verändern und verstärken will. Kaum ein anderer Verein konnte so früh so viele Transfers kommunizieren. Klar: Es sind Spieler, die einen Neuanfang brauchen. Silvan Sidler in Deutschland, Alexandre Jankewitz in Thun und Randy Schneider in St. Gallen hatten allesamt eine schwierige Saison hinter sich. Aldin Turkes kommt aus einer langwierigen Verletzung und Basil Stillhart suchte eine Luftveränderung. Aber es sind Spieler, die den FCW besser machen können.

Zum anderen ist da aber auch die Aufstockung der Liga. Mit Yverdon-Sport FC, dem FC Lausanne Sport und dem FC Lausanne-Ouchy haben gleich drei Teams die Relegation aus der Challenge League geschafft. Das heisst, der FCW – der sich auch jetzt noch nicht auf dem Niveau der anderen Super-League-Clubs bewegen kann – hat drei Gegner, gegen die er mindestens mitspielen kann. Er ist also nicht mehr in jedem Spiel der klare Aussenseiter. Aus dieser Optik macht es absolut Sinn, dass man sich im spielerischen Bereich verstärkt hat, denn die Aufsteiger– Lausanne-Sport teilweise ausgenommen – werden wohl genau so auftreten wie der FCW in der letzten Saison.

Was gelingen muss, ist die Balance zwischen Ballbesitz-Fussball, dem Umschaltspiel aus der letzten Saison und der Erwartungshaltung. Der FC Winterthur ist noch immer einer der Kleinen. Darum wäre ein erneuter Klassenerhalt bereits ein Erfolg. Alles andere bleibt Zugabe.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

