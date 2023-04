Bauen in Winterthur – Das sanierte Gartenstadt­quartier kommt definitiv ohne Solarpanels In der Siedlung Grabenacker saniert die Wohnbau­genossenschaft HGW über 80 alte Reihenhäuser. Diese werden dabei weder neu gedämmt noch mit Fotovoltaik ausgerüstet. Für die Grünen ist das ein Hohn, für die Bauherrin Teil eines Kompromisses. Till Hirsekorn

Aus der Vogelperspektive zeigt sich die typische Struktur der Grabenacker-Reihenhaussiedlung. Foto: Madeleine Schoder

Die Heimstätten-Genossenschaft, kurz HGW, kann bei ihrem Grossprojekt Grabenacker in Oberwinterthur nun definitiv loslegen. Sämtliche formellen Hürden sind überwunden. Die Baudirektion hat den privaten Gestaltungsplan genehmigt, und der Stadtrat hat diesen Anfang April in Kraft gesetzt. Damit ist klar: Im «Grabi» mit seinen knapp 500 Bewohnerinnen und Bewohnern werden in den nächsten vier Jahren 87 Reihenhäuser saniert. Die Häuserzeilen entlang der Stadlerstrasse werden abgerissen. Das schafft Platz für drei- und viergeschossige Neubauten, die das Quartier verdichten. Zu den heute 141 Wohneinheiten kommen rund 70 kleinere Wohnungen dazu.