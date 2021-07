Zürcher Finanzdirektor zur Corona-Krise – Das Schlimmste ist überstanden Fast eine Milliarde Franken hat der Kanton Zürich bisher wegen Corona ausbezahlt. Finanzdirektor Ernst Stocker trauert dem Geld nicht nach, denn er hat andere Sorgen. Daniel Schneebeli

Finanzdirektor Ernst Stocker erklärt in Stäfa am Zürichsee, weshalb er den Kanton Zürich «auf Kurs» sieht in der Bewältigung der Pandemie. Foto: sch

Die Angestellten in der Zürcher Finanzdirektion hätten in den vergangenen Monaten bis an den Anschlag gearbeitet, 8885 Härtefallgesuche beurteilt, 905 Millionen Franken an Not leidende Unternehmen ausbezahlt, sagt Regierungsrat Ernst Stocker: «Das haben meine Leute neben ihrer normalen Arbeit erledigt.»

Stocker lud die Medien am Freitag zum traditionellen Sommerspaziergang, der dieses Jahr durch Stäfa führte. Das Schlimmste der Krise sei überstanden, sagt Stocker: Die Wirtschaft komme erstaunlich rasch wieder auf Touren, die Steuereinnahmen seien bis jetzt viel weniger eingebrochen als befürchtet. Die Verschuldung sei zwar gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie in den umliegenden Ländern. «Finanziell ist der Kanton Zürich auf Kurs», freute sich der Finanzdirektor.