Winterthur investiert 3 bis 4 Millionen – Das Schloss Hegi braucht einen Renovationsschub Die Stadt will die alten Gemäuer und die hübschen Interieurs im Schloss Hegi wieder instand stellen. Jürg Rohner vom Schlossverein freut sich, dass endlich etwas geht. Martin Gmür

Das Schloss Hegi ist ein Mix verschiedenster Bauepochen von 1200 bis Barock – genau das ist faszinierend und erhaltenswert. Foto: PD

In den letzten zwanzig Jahren, nach dem Ende der Jugendherberge anno 2000, wurde am Schloss Hegi nur noch das Notwendigste an Unterhalt gemacht. Doch nun hat die Stadt den Startschuss gegeben für eine grössere Sanierung: Gesucht wird per Ausschreibung ein Architekturbüro, das diese Erneuerung an die Hand nimmt und leitet. Recht viel Vorarbeit ist bereits geleistet worden: Die Bauzustandsanalyse und ein Sanierungskonzept liegen vor. Jetzt geht es darum, die Sanierung umzusetzen, «behutsam und mit Rücksicht auf die kulturellen Werte», wie es in der Ausschreibung heisst. Die effektive Bauzeit soll von Mitte 2022 bis Frühling 2024 dauern, die Kostenschätzung beträgt 2,5 bis 4 Millionen Franken.