Zu Hause zwischen Bekannten und Fremden: In der Beiz fühlen sich Schweizerinnen und Schweizer aufgehoben. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Die nackten Zahlen passen auf einen Bierdeckel: Über fünf Millionen Erwerbstätige gibt es in der Schweiz – nicht mal vier Prozent davon, etwa 185’000 Menschen, arbeiten im Gastgewerbe. Es existiert eine halbe Million Betriebe, von der Grossbank bis zur Schreinerei – die rund 23’000 Gaststätten fallen da wenig ins Gewicht. Und trotzdem scheint unser Land zurzeit eine Frage rund um die Pandemie mehr zu umtreiben als alle anderen: Wann gehen Restaurants und Bars endlich wieder auf?

Die rein zahlenmässige Bedeutung der Branche ist als Erklärung hierfür nicht ausreichend, ebenso wenig das permanente – manche sagen: penetrante – Klagen seitens des Branchenverbands Gastro Suisse. Warum also beschäftigt besagte Frage uns so sehr? Es liegt wohl daran, dass die meisten ein durchaus helvetisches Bedürfnis nach Beizen in sich tragen.