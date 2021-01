Vorsorge mit Zeit statt Geld – Das schwierige Geschäft mit der Zeit Eine Stunde Rasenmähen und dafür ebenso lange Englisch-Nachhilfe beziehen; so funktionieren Zeittausch-Netzwerke. Corona hat ihnen einen Dämpfer verpasst – verhilft aber wohl auch zu Aufschwung. Eva Wanner

Zeit geben, etwa für einen Spaziergang, und dafür Zeit erhalten – so lautet das Konzept von «Give&Get» und «Kiss». Foto: Adrian Moser

Hanni mäht bei Paul den Rasen, Sina geht für Hanni einkaufen und Paul hilft Sina, ihre Englischkenntnisse zu verbessern. Der Optimalfall der Nachbarschaftshilfe: ein Kreislauf, von dem alle früher oder später profitieren.

Besonders in Zeiten einer Pandemie kann es nützlich sein, nebst diversen Hilfsangeboten ein funktionierendes Netz gegenseitiger Unterstützung um sich zu haben.

Zwei Zeittausch-Angebote

Ein solches Netz kann sich in einem Quartier oder einer Gemeinschaft auf natürliche Art bilden – es gibt aber auch Organisationen, die Menschen und deren Angebote zusammenbringen, ohne dass Geld fliesst. Stattdessen wird eine Art «Zeitkonto» gebildet. Man bietet etwas an und erhält dafür Stunden, in denen man Dienstleistungen von jemand anderem in Anspruch nehmen kann. Zwei solcher Organisationen sind in der Region aktiv: «Kiss» und «Give&Get».

Kiss ist schweizweit tätig und startete Ende 2018 auch im Tösstal. Die Abkürzung steht für «Keep it short and simple», also «halte es klein und einfach». Und genau so sei der Ableger der Stiftung Kiss im Tösstal nach wie vor unterwegs, «er ist auch heute noch im Kleinen aktiv», sagt Sacha Huber, Gemeinderat von Wila, der das Projekt aufgebaut hat.

«Gib, was du kannst – nimm, was du brauchst» Motto von «Give&Get»

Give&Get ist im Kanton Zürich aktiv und hat in Winterthur und im südlichen Weinland 50 Mitglieder. Das Motto des Vereins: «Gib, was du kannst – nimm, was du brauchst». Auf der Tauschplattform oder der App können Mitglieder ihre Dienste anbieten und wiederum von anderen beziehen. In der Online-Marktzeitung finden sich verschiedenste Angebote und Anfragen: von Hilfe im Garten über Fahrdienst und Unterstützung bei Umgang mit Ämtern und Behörden, dass einem jemand ein Lied textet oder auf eine schamanische Reise mitnimmt, bis dazu, ein Ballkleid zu «mieten».

Warum eigentlich?

Hinter den Organisationen steht die Idee, sich eine Art vierte Säule anzusparen – mit Zeit statt Geld. «Die demografische Entwicklung führt dazu, dass immer mehr Menschen bis ins hohe Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben», sagt Stefan Staub, Präsident des Vereins Give&Get. «Dies lässt erwarten, dass die Nachfrage nach unkomplizierter, bezahlbarer Alltagshilfe in unterschiedlichen Bereichen in Zukunft stark an Bedeutung zunehmen wird.»

Ins selbe Horn stösst Huber: «Die Freiwilligenarbeit steht im Vordergrund, allerdings sollte es in einer solidarisch ausgerichteten Kultur auch einen Anreiz geben für diese Nachbarschaftshilfe. Mit einem Werbeanreiz wie der Zeitvorsorge oder einer 4. Säule erreicht man mehr, insbesondere bei den jüngeren Generationen.»

Der Corona-Dämpfer

Die Pandemie ging nicht spurlos an den Organisationen vorbei. «Sämtliche Tauschgeschäfte, die einen nahen persönlichen Kontakt bedingen, konnten während Monaten nicht mehr stattfinden», sagt Staub. Umso mehr, als viele Mitglieder zur Risikogruppe gehören. «Es erstaunt daher nicht, dass das Tauschvolumen bei Give&Get im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent abgenommen hat.»

Im Tösstal hätten Gespräche für Kooperationen mit Alterszentren stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie sei dies aber zurückgestellt worden, so Huber.

Aber auch Aufschwung

Dass Corona dazu führt, dass sich nun viel mehr Menschen bei Zeitvorsorge-Plattformen anmelden, denken beide nicht. «Trotzdem bin ich überzeugt, dass viele alleinstehende ältere Menschen, die in den letzten zehn Monaten unter den Kontaktbeschränkungen und dem Shutdown des öffentlichen Lebens psychisch stark gelitten haben, sich bewusst geworden sind, wie wichtig es ist, über ein persönliches Umfeld zu verfügen, auf das man in schwierigen Zeiten zählen kann», sagt Staub. Das werde in einem Zeittauschnetz ermöglicht.

«Ich denke, das Konzept ist zukunftsweisend.» Sacha Huber, Initiant von «Kiss» im Tösstal

«Ich denke, das Konzept, eine gewisse Anzahl an Stunden pro Jahr freiwillige Arbeit zu leisen und Stunden in einem Zeitvorsorgemodell anzusparen, ist zukunftsweisend», sagt Huber. Und geht noch einen Schritt weiter: Nebst Privatpersonen sollen sich künftig auch Firmen beteiligen. Das würde so funktionieren: Eine Firma erlaubt ihren Mitarbeitern, eine bestimmte Anzahl Stunden freiwillige Arbeit zu leisten, diese aber als Arbeitszeit zu verbuchen. Die Firma als Kollektivmitglied von Kiss könnte die Arbeit als Spende steuerlich absetzen – und Mitarbeiter, die ebenfalls Mitglied bei Kiss sind, könnten die Stunden zusätzlich auf ihrem eigenen Konto verbuchen. Das sei aber noch ferne Zukunftsmusik.