Altstadt Winterthur – Das Servicepersonal am Graben wird fast umgefahren In der Altstadt müssen Velofahrer, Fussgänger, Autofahrer und Servicepersonal aneinander vorbeikommen. Um das Thema ins Bewusstsein zu rufen, hat die Stadtpolizei mit Partnern eine Kampagne gestartet. Deborah Stoffel

In der Altstadt erinnern solche Tafeln Velo- und Autofahrer daran, ihr Tempo anzupassen. Foto: Marc Dahinden

«Neun von zehn Velofahrern wissen nicht, dass in der Fussgängerzone Schritttempo gefahren werden muss», sagt Kurt Egli. Er vertrat den VCS und Pro Velo am Infoanlass, an dem die Stadtpolizei diesen Dienstag über ihre neue Kampagne «Slow Town» informierte. Ins Rollen gebracht hatte im Sommer 2019 alles die Beschwerde eines Velofahrers bei Stadträtin Barbara Günthard-Meier (FDP). Er war in der Altstadt gebüsst worden, weil er trotz eines Fahrverbots bei einer Baustelle nicht vom Velo abgestiegen war, und hatte sich bei der freisinnigen Stadträtin beklagt. Kantonsrat Dieter Kläy (FDP) nahm er ins CC des Mailverkehrs. Schliesslich gelangte der Fall auch zu Egli, und der schlug kurzerhand vor, eine Kampagne zu starten, in die alle Verkehrsteilnehmer involviert sind.