Pfadi-Matchwinner Alessio Lioi – Sein Siegtor raubte auch ihm den Atem 60 Minuten lang sass Alessio Lioi auf der Bank von Pfadi Winterthur. Für die Verlängerung kam der 19-Jährige aufs Feld – und entschied das dritte Playoff-Spiel gegen Wacker Thun. Urs Stanger

Ihn hatten die Thuner in der Verlängerung nicht im Griff: Alessio Lioi erzielte die entscheidenden zwei Tore für Pfadi. Foto: Deuring Photography

Um ein Haar hätte sich Luca Linder zum Mann des Spiels gemacht. Doch dann blieb Thuns Linksaussen, bis dahin zehnfacher Torschütze, in der Schlusssekunde an Admir Ahmetasevic, Pfadis Torhüter, hängen. So kams zur Verlängerung. Und in der trumpfte einer auf, der 15 Jahre jünger und zwei Zentimeter grösser als Linder ist: Alessio Lioi, 19-jährig und neben Ahmetasevic Pfadis zweiter Matchwinner an diesem denkwürdigen Playoff-Abend in der Axa-Arena.

In der zweiten Hälfte der Verlängerung warf Lioi die einzigen zwei Tore der Winterthurer, die 27:26 gewannen und in der Best-of-5-Viertelfinalserie auf 2:1 vorlegten. «Ich habe mir das letzte Tor ein paar Mal angeschaut», sagt das Talent aus Kreuzlingen und bedankt sich bei Kevin Jud und Aleksandar Radovanovic, den beiden anderen Rückraumspielern: «Sie hatten die Verteidiger auf sich gezogen, ich bekam freie Bahn und musste das Tor nur noch machen.»

«Ins Tor mit dem Ball!»

So einfach, wie das tönt, war es nicht. 13 Mal waren Teamkollegen zuvor an Thuns Keeper Marc Winkler gescheitert. Lioi nicht. Nach seinem ersten Wurf zum 26:25 versenkte er auch den zweiten zum siegsichernden 27:25. Er habe sich in jenem Moment vor dem 27:25 nicht viel überlegt, nur das: «Ins Tor mit dem Ball!» Und er habe automatisch das getan, was er könne und was er immer wieder im Training geübt habe.

Nach dem Siegtreffer in der Schlussminute und in den ersten paar Sekunden nach dem Match habe er kaum mehr Atmen können. Derart aufgewühlt war er: «Es war das erste Mal, dass ich ein wichtiges Spiel mit einem Tor entscheiden konnte.»

«Man muss mutig sein und etwas versuchen. Es geht ja nicht anders mit meiner Grösse.» Pfadi-Talent Alessio Lioi

In den 60 Minuten der regulären Spielzeit waren Mustafa Hadj Sadok und Arsenije Dragasevic im linken Rückraum angetreten. Beide leicht angeschlagen, beide grösser als Lioi. Für die Verlängerung aber tauchte der 1,80 m «kleine», flinke Spielmacher auf dieser Position auf. «Für die Abwehr war es nicht ganz einfach. Sie hatten sich 60 Minuten lang auf etwas eingestellt und dann kommt etwas ganz Anderes auf sie zu», erklärt Lioi.

Trainer Goran Cvetkovic meinte noch in der Halle, dass Lioi «für solche Spiele geboren» sei. Darüber freute sich das Talent. Auch über das: «Der Trainer hat mir sein Vertrauen geschenkt. Er hat einen Plan, er kennt mich schon lange und weiss, was ich mache.» Der Joker stach mit seinen Qualitäten. Wendig und schnell verursacht er Unruhe in der Abwehr, er zieht aufs Tor und traut sich Würfe zu. «Man muss mutig sein und etwas versuchen. Es geht ja nicht anders mit meiner Grösse.» Auf dem Feld habe er «gutes Selbstvertrauen», beschreibt Lioi. Und: «Mich bringt wenig aus der Ruhe.» Wie am Donnerstag zu sehen war.

Der «perfekte Sonntag»

Am Sonntag gehts mit dem vierten Match in Thun weiter. Zwei Serien hatten bisher Bestand: Wacker konnte in der Axa-Arena noch nie gewinnen und Pfadi hat im Playoff gegen die Thuner noch immer Spiel 2 verloren. Überlebt auch eine dritte Serie, dann stehen die Winterthurer im Halbfinal. Denn in diesem langjährigen Playoff-Klassiker hat bis jetzt stets jene Mannschaft gewonnen, die 2:1 in Führung lag. Alessio Lioi ist überzeugt: «Wenn wir unsere Leistung bringen, holen wir den Sieg in Thun. So würde mein perfekter Sonntag aussehen.»

Das Winterthurer Tänzchen nach dem Heimsieg im dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen Wacker Thun. Foto: Deuring Photography

