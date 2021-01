«Landbote»-Silvesterwettbewerb – Das Silvesterpuzzle 2020: Ein verflixt kniffliger Jahrgang Schwierigere Rätsel hatten sich die Gewinner des «Landbote»-Sommerwettbewerbs gewünscht. Beim Silvesterpuzzle haben wir es vielleicht fast etwas übertrieben. Michael Graf

Übergabe des Gewinnschecks von Sponsor Urs Schoch (rechts) an Gewinner Stefan Böni aus Neubrunn, Turbenhal. Enzo Lopardo

Fast genau tausend Leserinnen und Leser hatten bei der letzten Ausgabe des traditionellen Jahresend-Wettbewerbs mitgemacht, genauer gesagt 985. Auf die genaue Auszählung haben wir bei der aktuellen Ausgabe verzichtet, aber angesichts des schweren Korbs von Zuschriften in grossen und kleinen Couverts, handschriftlich und mit Maschine adressiert, wagen wir die Prognose: Es waren wieder viele Hundert!

Das grosse Interesse freut und ehrt uns – umso mehr, als auch viele nette Worte dabei waren. «Ein willkommener Zeitvertreib im Lockdown», schrieb ein Leser, manche bedankten sich sogar. Aber aufgepasst: Dass die Glücksfee das Couvert zog, reichte auch dieses Jahr noch nicht zum Gewinn. Es mussten dann schon auch alle 60 Zahlen richtig ausgefüllt sein. Und Bilder, Texte und Schlagzeilen zusammenzufügen, war dieses Jahr kniffliger als auch schon.

Stolperstein Schützi-Rasen

Ein Stolperstein war dieses Jahr der FCW und sein frisch sanierter, aber bereits lädierter Rasen. «Bitte nicht betreten» hatten nicht alle Teilnehmer auf die Schützenwiese bezogen. Und auch die herzigen Katzen vom Gnadenhof Schnurrli in Sternenberg («Grosse Sorgen um die besten Freunde») fuhren die Krallen aus und eliminierten viele Wettbewerbsteilnehmer. Waren die Rätsel-Autorinnen dieses Jahr zu gemein? Nachdem beim Sommer-Fotowettbewerb viele Leser gefunden hatten, es dürfe ruhig etwas kniffliger sein, legten sie zum Jahresende die Latte hoch.

Doch «Landbote»-Leserinnen und -Leser lassen sich nicht so rasch ins Bockshorn jagen. Deutlich über die Hälfte der geprüften Talons war richtig ausgefüllt. Einer davon war von Stefan Böni aus Neubrunn bei Turbenthal. Er ist der glückliche Gewinner des Hauptpreises: Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Franken, gesponsert von der Untertor-Vereinigung. Am Samstag fand die Übergabe statt. Lockdown hin oder her, Gelegenheiten, sie einzulösen, gibt es vor dem nächsten Silvester noch viele. Und auch auf die über 50 weiteren Gewinnerinnen und Gewinner warten attraktive Preise, ermöglicht durch unsere grosszügigen Sponsoren. Herzlichen Dank! In elfeinhalb Monaten gibt es die nächste Gelegenheit, es den Glückspilzen gleichzutun. Wenn Sie bis dahin fleissig den «Landboten» lesen, dürfte das ein Kinderspiel sein!