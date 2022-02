Nach Schaeppi-Rücktritt – Das sind die Baustellen des neuen Swisscom-Chefs Die Ära von Swisscom-Chef Urs Schaeppi war geprägt durch erstarkte Konkurrenz und zuletzt durch Netzpannen. Was auf seinen Nachfolger zukommt. Jon Mettler Philipp Felber-Eisele

Swisscom-Chef Urs Schaeppi hört im Sommer auf. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Der Rücktritt kommt überraschend: Seit 2013 war Urs Schaeppi an der Spitze beim Telecomriesen Swisscom. Nun verlässt er das Unternehmen per 1. Juni 2022. Vor seinem Abgang darf sich der 62-Jährige noch über 6 Prozent mehr Lohn als im vergangenen Jahr freuen: Er verdiente 2021 insgesamt 1,96 Millionen Franken.

Für Schaeppi übernimmt Christoph Aeschlimann. Der 45-Jährige ist heute Chef der Infrastruktur. Er übernimmt ein Unternehmen von Schaeppi, das an vielen Fronten zu kämpfen hat.

Die wichtigsten Baustellen:

Netzpannen

Sie prägten das Ende der Amtszeit von Urs Schaeppi: Die Netzpannen bei der Swisscom. Im Vordergrund stehen dabei die Pannen bei den Notfalldiensten. Besonders ärgerlich: Ausgerechnet in der Unwetternacht vom letzten Juli fielen in weiten Teilen der Schweiz die Notfallnummern aus. Die Rettungsdienste mussten auf das Handynetz ausweichen, um weiterhin erreichbar zu sein. Und auch im Februar 2020 waren die Notrufnummern für zwei Stunden nicht mehr erreichbar. Der Imageschaden war gross.

Abo Ausfall bei Notrufnummern Blackout – neun unmögliche Stunden für die Notfallretter Nach der Störung vom letzten Juli verlor auch die Politik die Geduld. Mitte-Nationalrat Martin Candinas sagte: «Sie haben uns im vergangenen Jahr hoch und heilig versprochen, dass sie die Probleme angehen. Das hat aber offenbar nicht funktioniert». Um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden soll nun ein sogenannter Systemführer eingeführt werden, der Vorgaben für den Ausbau und die Koordination der Notrufnetze machen darf. Ob das die Swisscom werden wird, ist allerdings noch unklar. Und auch im Mobilfunknetz hat die Swisscom immer wieder mit Pannen zu kämpfen. Das ist für Kundinnen und Kunden besonders ärgerlich. Preisdruck Der Schweizer Telecommarkt ist hart umkämpft, der Marktführer hat es inzwischen mit ernst zu nehmender Konkurrenz zu tun. So haben sich Sunrise und UPC zu einem schlagkräftigen Konkurrenten zusammengetan. Salt hat den französischen Investor Xavier Niel im Rücken, der in Frankreich das Mobilfunkgeschäft aufgemischt hat. Der Kuchen ist aufgeteilt, Wachstum ist hierzulande für die Anbieter kaum mehr möglich. Davon profitieren in erster Linie die Konsumentinnen und Konsumenten: Die Netzbetreiber versuchen sich gegenseitig die Kunden abzuwerben. Das geschieht oftmals mit einer Kombination aus günstigen Produkten für eine befristete Dauer, mehr Leistung auf der Infrastruktur, kostenlose Dienstleistungen wie Roaming und Bündelangeboten zu einem Pauschalpreis. Diese Ausgangslage schlägt sich im aktuellen Finanzergebnis der Swisscom nieder. Im Schweizer Kerngeschäft erwirtschaftete der staatsnahe Betrieb im abgelaufenen Jahr weniger Umsatz als 2021.

Christoph Aeschlimann wird neuer Swisscom-Chef. Foto: zvg

Wandel

Aufgrund des andauernden Preisdrucks im gesättigten Telecommarkt hat die Swisscom in den vergangenen Jahren in schrumpfenden Geschäftsbereichen wie Festnetztelefonie Hunderte Arbeitsplätze gestrichen. Gleichzeitig baut die Swisscom in Wachstumsfeldern wie dem Geschäft mit der Datenwolke – der sogenannten Cloud – und Sicherheitsservices Stellen auf. Das ruft die Sozialpartner auf den Plan.

Als Reaktion auf diesen Umbau fordert die Gewerkschaft Syndicom, dass Angestellte mit einem Pensum von 100 Prozent die wöchentliche Normalarbeitszeit um 5 Stunden auf 35 Stunden verringern können. Einkommen und Pensionskassenbeiträge sollen dabei unverändert bleiben.

In der Schweiz beschäftigte das Unternehmen per Ende 2021 total 15'882 Mitarbeiter. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Personalbestand um 1 Prozent.

Glasfasernetz

Ende 2021 erlitt die Swisscom vor dem Bundesgericht eine empfindliche Niederlage. Die Richter in Lausanne bestätigten die vorsorglichen Massnahmen der Wettbewerbskommission vom Dezember 2020, welche die Netzarchitektur von Swisscom auf dem neuen Glasfasernetz infrage stellten.

Der blaue Riese warnt, dass er das Tempo beim Aufbau der Infrastruktur drosseln muss, um die Vorgaben der Wettbewerbshüter einhalten zu können. Die Swisscom schätzt, dass sie deswegen bis Ende 2025 rund 500’000 Wohnungen und Geschäfte nicht mit Glasfaser erschliessen kann. Das wäre ein Drittel der geplanten 1,5 Millionen Anschlüsse.

Die neue Technik erlaubt deutlich höhere Geschwindigkeiten als auf dem herkömmlichen Kupferkabel oder Fernsehkabel. Bei einem jährlich steigenden Datenverbrauch in der Schweiz wird das Glasfasernetz aus Sicht der Swisscom eine immer wichtigere Rolle spielen, um das bestehende Festnetz und das Mobilfunknetz zu entlasten.

5G

Der Ausbau der 5G-Netze in der Schweiz ist derzeit eines der zentralen Themen in der Telecombranche. Immer wieder werden mögliche Antennenstandorte von Gegnern der Technologie blockiert. Es gibt sogar bewusste Sabotageakte gegen bereits bestehende Anlagen.

Inmitten dieser Auseinandersetzung steht auch die Swisscom. Sie muss sich gegen diese Widerstände behaupten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen. Denn diese wachsen. Bereits sind viele Handys in der Schweiz 5G-tauglich. Auch wenn immer mehr 5G-Antennen gebaut werden, dürfte es noch Jahre dauern, bis der flächendeckende Ausbau abgeschlossen ist.

Ein Streit zwischen den Betreiberinnen und den Gegnern ist derzeit ein beschleunigtes Bewilligungsverfahren, bei dem Einsprachen aus der Bevölkerung nicht möglich sind.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler Philipp Felber-Eisele ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Er berichtet über Wirtschaftspolitik direkt aus Bundesbern. Der Germanist und Historiker ist seit 2019 bei Tamedia als Journalist tätig. Mehr Infos @felbereisele

