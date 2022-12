Menschen aus Winterthur – Das sind die beliebtesten Folgen des «Landbote»-Podcasts «Dialogplatz» In diesem Jahr sprachen wir im «Landbote»-Podcast «Dialogplatz» mit 22 Winterthurerinnen und Winterthurern. Die sechs Folgen, die am meisten Gehör fanden, entdecken Sie hier. Jonas Gabrieli Elisabetta Antonelli Deborah von Wartburg

Viktor Giacobbo

Der Satiriker Viktor Giacobbo hat kein Problem mit dem Älterwerden. Foto: Madeleine Schoder

Viktor Giacobbo hat die Schweizer Comedy- und Satireszene in den letzten Jahrzehnten wohl geprägt wie kaum ein anderer. Einerseits durch seine eigenen Abendsendungen, andererseits durch die verschiedenen Plattformen, die er jungen Künstlerinnen und Künstlern bot.

2022 war für ihn von Jubiläen geprägt. Nebst 20 Jahren Casinotheater feierte er Anfang Februar seinen 70. Geburtstag. Das Älterwerden bereite ihm zwar keine Mühe, sagt er im Podcast. Wenn er sich im Spiegel anblicke, dann frage er sich aber jeweils schon, wer das sein könnte. «Jemand aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern vielleicht?» Sein Rezept, um kein «Klischee-Alter» zu werden: «Ich lerne immer noch viele junge Leute kennen.» Das sei oftmals das Traurige bei Gleichaltrigen, das sie seit 20 Jahren niemand Neues mehr träfen. «Dann wird man alt», sagt Giacobbo.

Andreas Mösli

Andreas Mösli war während 20 Jahren Geschäftsführer des FC Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Es war ein Herzschlagfinale an jenem 21. Mai 2022. Der FC Winterthur landete am letzten Spieltag der Saison noch auf dem ersten Platz, weil er seine Pflicht in Kriens erfüllte (5:0) und die Konkurrenz aus Aarau gegen Vaduz 1:2 verlor. Vor dem Stadthaus feierten die Fans die Nacht durch. Die Rückkehr in die höchste Spielklasse nach 37 Jahren war auch für Kommunikationschef Andreas Mösli das sportliche Highlight seines 20-jährigen Engagements beim FCW.

Rund eine Woche nach dem Aufstieg war er zu Gast im «Dialogplatz». Eigentlich wollte er sein Pensum auf dieses Jahr hin reduzieren, das Abenteuer Super League versorgte ihn und die Geschäftsstelle jedoch mit viel Arbeit. Das Stadion Schützenwiese musste höhere Auflagen der Liga erfüllen, zudem war die mediale Aufmerksamkeit plötzlich viel grösser.

Anina Ljaskowsky

Anina Ljaskowsky wuchs mit den Musikfestwochen auf und ist heute deren Präsidentin. Foto: Markus Brupbacher

Die Präsidentin der Musikfestwochen Winterthur (MFW), Anina Ljaskowsky, ist mit dem Festival aufgewachsen. Nicht selten hört sie Geschichten von früher. Zum Beispiel diejenige über die Band Die Toten Hosen, die in der Steinberggasse auftrat und deren Show wohl vielen nachhaltig in Erinnerung blieb: 1992 trat Sänger Campino mit dem Fuss ein Fenster im Pfarrhaus neben der Bühne ein. Heute treten keine «grossen Namen» mehr auf. Im «Dialogplatz» erzählt Anina Ljaskowsky, dass das mit der Entwicklung der Musikindustrie zu tun hat. Viele Musiker würden hohe Gagen verlangen, weil sie keine CDs mehr verkauften. Für die MFW sei das nicht zu stemmen. «Wir sind heute ein Festival der Newcomer, Schweizer Acts oder Entdeckerbands», sagt die Präsidentin.

Anina Ljaskowsky ist wie so viele ehrenamtlich für die Musikfestwochen tätig. Ihr Geld verdient sie als Selbstständige im Eventbereich. Winterthur ist ihre Heimatstadt. Ihre Familie betrieb früher ein Herrenmodegeschäft am Untertor. Wegbringen von hier würde sie nichts, sagt sie.

Alex Bindig

Gastronom Alex Bindig tüftelt ständig an neuen Menüs. Foto: Madeleine Schoder

Dieses Jahr kürte der Gourmetführer «Gault Millau» ein neues bestes Winterthurer Restaurant: Das Trübli erhielt 15 Punkte, Gastgeber Alex Bindig wurde zum «Koch des Monats» gekürt.

Geprägt haben ihn die eher bescheidenen Kochkünste seiner Mutter. «Ich musste zu Hause die kulinarische Reissleine ziehen», verrät er im Podcast. Kartoffelgratin und Dörrbohnen wurden ihm auf Dauer etwas zu eintönig. Heute will er mit seinem Restaurant den kulinarischen Horizont seiner Gäste erweitern. Denn im Trübli gibt es nur ein «Menu Surprise». Es gibt also keine Speisekarte, sondern man isst, was auf den Tisch kommt. «Damit wollen wir unsere Gäste in die richtige Richtung stossen.» Denn spezielle Kombinationen, die sehr gut funktionierten, würden sonst selten bestellt.

Bettina Stefanini

Bettina Stefanini hütet einen riesigen Schatz. Foto: Madeleine Schoder

Bettina Stefanini erzählt im «Dialogplatz», wie sie mit dem Millionenerbe ihres verstorbenen Vaters umgeht. Bruno Stefanini hatte mit den Jahren eine chaotische, aber sehr umfassende Kunstsammlung und unzählige Immobilien angehäuft, teilweise in marodem Zustand. Im Podcast schildert Bettina Stefanini, was sie mit ihrem Vater gemeinsam hat und was sie von ihm unterscheidet. «Ich bin besser im Geldausgeben als er», sagt sie beispielsweise. Das müsse sie nun auch, um die SKKG (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte) in die Zukunft zu führen.

Bettina Stefanini erzählt im Podcast nicht nur von ihrem Erbe, sondern auch von ihrem eigenen Werdegang. So zog sie etwa an ihrem letzten Lehrtag mit dem Rucksack los nach Irland. Dort fand sie ihre Wahlheimat, gründete eine Familie und machte eine zweite Karriere als Wissenschaftlerin. Sie forschte zum Klimawandel und gab ihre Karriere und Irland erst auf, als die Sammlung ihres Vaters in fremde Hände zu fallen drohte.

Beat Kunz

Beat Kunz, Leiter Stadtgrün, hat einen Lieblingsbaum, der aus dem Nordwesten der USA stammt. Foto: Marc Dahinden

Wird ein Baum gefällt, stellen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner auch mal eine Grabkerze hin. Für solch heftige Reaktionen hat Beat Kunz Verständnis. Der Leiter Stadtgrün erzählt im «Dialogplatz» von seiner eigenen emotionalen Bindung zu Bäumen. Bei Baumfällungen könne es durchaus sein, dass Förster ein Bedauern verspürten. Früher hätten sie deshalb sogar in solchen Momenten kurz Andacht gehalten – aus Ehrfurcht vor dem Baum.

Stadtgrün setze sich für Bäume ein und wolle diese so lange erhalten, wie es geht. «Wir fällen sie nur, wenn es notwendig ist», sagt Kunz. Dennoch sei es auch wichtig, einen Wald zu verjüngen. Nur so könne es in 100 Jahren wieder alte Bäume geben. «Bäume sind Lebewesen, und diese haben auch das Recht, zu sterben», sagt Kunz.

Der studierte Forstingenieur bezeichnet sich selber als «Baum-Fan». Sein Lieblingsbaum ist die Douglasie. Der Nadelbaum stammt aus dem Nordwesten der USA, wächst extrem schnell und kann sich tief verwurzeln. Er schwärmt im Podcast: «In Winterthur haben wir einige sehr schöne Exemplare.»

