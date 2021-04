Die Gewinner Infos einblenden

Aktualität: Pablo Gianinazzi, Primo Ospedale Covid della Svizzera (verschiedene Medien)

Alltag: Sarah Carp, Parenthèse – Rester à la maison (Le Matin Dimanche)

Schweizer Geschichten: Dom Smaz, Formé à désobéir (Le Temps)

Porträt: Karin Hofer, Christine Hug: «Früher hiess ich Oberstleutnant Christian» (NZZ)

Sport: Alexandra Wey, Pappfiguren im Stadion (Keystone-SDA, NZZ, verschiedene Medien)

Ausland: Niels Ackermann, Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in der Ukraine (Sonntagsblick Magazin)

Bekanntgabe «FotografIn des Jahres»:

Der oder die Hauptgewinner*in des Swiss Press Photo 21, der Swiss Press Photographer of the Year, wird am 28. April 2021 im Berner Bundeshaus-Studio erkoren. Die Preisverleihung wird im Netz auf www.swisspressaward.ch live gestreamt. Sie oder er erhält die Preissumme von CHF 25’000.