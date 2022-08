Drohende Mangellage in Winterthur – Das sind die grössten Energiefresser der Stadt Der Bund hat mögliche Notmassnahmen gegen den Strom- und Energieengpass skizziert, der sich im Winter abzeichnet. Bei der Stadt hat man noch keinen konkreten Plan. Till Hirsekorn

Lichterlöschen in Winterthur? Die Schweiz steuert auf einen Stromengpass im Winter zu. Bild: Enzo Lopardo

Die Schweiz steuert im Winter auf einen Strom- und Gasmangel zu. Der Bund prüft nun, notfalls Strom mit CO2-intensiven ölbetriebenen Kraftwerken zu produzieren, wie Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) diese Woche angekündigt hat. Im Herbst ist ausserdem eine gross angelegte Energiesparkampagne geplant.

Wo spurt die Stadt Winterthur in den nächsten Wochen vor beim Strom- und Energiesparen? Einen konkreten Plan mit Blick auf eine drohende Mangellage gibt es noch nicht. Massnahmen anstossen, beschliessen und steuern müsste der Stadtrat. Bei der Stadt verweist man auf Anfrage darauf, dass die Federführung im Krisenfall beim Bund liege. Dennoch würden derzeit departementsübergreifend «mögliche Handlungsoptionen» geprüft.

Ansatzpunkte fürs Sparen böten unter anderem die öffentlichen Bauten.

Liegenschaften: Drehen an der Heizung?

Die Stadt verfügt über ein stolzes Immobilienportfolio. Zuständig für dessen Management sind die jeweiligen Departemente. Bei den 170 Mehrfamilienhäusern mit 500 Wohnungen und 30 Einfamilienhäusern zum Beispiel das Finanzdepartement.

Herzstück der Verwaltung ist der Superblock, ein Minergie-Bau. In den Büros werden Temperaturen von 21 bis 23 Grad Celsius angesteuert. Wie viel Heizenergie gespart würde, wenn auf 20 oder gar 19 Grad heruntergeschraubt würde, sei schwer zu eruieren, heisst es auf Anfrage. Die grobe Faustregel lautet: 6 Prozent pro Grad. Doch der Spielraum sei hier klein. Arbeitsrechtlich sei bei Büros eine Untergrenze von 21 Grad festgeschrieben. Daran halte man sich auch, heisst es seitens Finanzdepartement.

Ins Gewicht fallen auch die 37 Schulhäuser mit ihrer Nutzfläche von knapp 60 Fussballfeldern. Sie werden energetisch über ein Monitoringsystem überwacht. Entsprechend genaue Angaben kann das Schuldepartement liefern. Sie verbrauchten in den letzten Jahren rund 23 Gigawattstunden pro Jahr, fast so viel wie 5000 Haushalte. 70 Prozent werden fürs Heizen benötigt. Die Raumtemperatur halte man bei 20 bis 21 Grad, an Wochenenden und in den Ferien wird sie jeweils gesenkt. Mit einem Grad weniger lasse sich um den Daumen gepeilt knapp eine Gigawattstunde sparen pro Jahr (200 Haushalte).

Die meisten Schulhäuser werden inzwischen fossilfrei geheizt. Wo nicht, werde man in den nächsten Jahren nachrüsten. Ansonsten setze man im Schulalltag vor allem auf «Sensibilisierung». Zum Beispiel, indem man Grundregeln wie «Heizung abstellen beim Lüften» immer wieder kommuniziere.

Der Strom macht in Schulhäusern gegen 20 Prozent des Energieverbrauchs aus. Bei Neubauten werden Bewegungssensoren installiert. Die Beleuchtung schaltet nach 15 Minuten aus, wenn sich nichts bewegt.

Infrastruktur: Strassenbeleuchtung dimmen?

Gegen 11’000 «Leuchtpunkte» scheinen nachts in Winterthur, von der Beleuchtung der Storchenbrücke über die Velounterführung im Hauptbahnhof bis zu gewöhnlichen Strassenlampen. Dabei rüstet die «Smart-City» vermehrt auf dimmbare LED-Lampen um. Über 4500 sind es stadtweit. Im Tössmer Eichliackerquartier wird die Lichtstärke um 20 bis 30 Prozent heruntergedimmt, wenn keine Fussgänger unterwegs sind. Ansätze könnten sein, die Helligkeit fortwährend zu senken oder jede zweite Lampe auszuschalten.

Auch bei den Sport- und Freizeitanlagen gäbe es Potenzial. Mit 3500 Megawattstunden pro Jahr ist auch das Schwimmbad Geiselweid ein grosser Energiefresser. Die Becken werden mit Fernwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage beheizt. Auch die Kühlung von Eisfeldern kostet viel Energie.

Andere grosse Stromfresser: KSW und Datacenter

In der Grüze richtet sich derzeit der grösste private Stromverbraucher ein: das Vantage-Datacenter. Das erste von drei Gebäuden steht. Es hat eine Anschlussleistung von 12 Megawatt. Derzeit ist es erst zu rund 20 Prozent ausgelastet, wie Geschäftsführer Wolfgang Zepf sagt. Bestellt ist eine Anschlussleistung von 40 Megawatt. Dafür musste Stadtwerk beim Unterwerk Grüze für 8,6 Millionen nachrüsten. Unter Volllast könnten die drei Datencenter halb so viel Strom verbrauchen wie die ganze Stadt.

Strom zu sparen beziehungsweise die Leistung herunterzufahren, sei kaum möglich beziehungsweise äusserst kritisch, so Zepf. «Die Kunden unseres Kunden weltweit müssen jederzeit auf ihre Daten zugreifen können.» Was für Daten dies seien, wisse er nicht. «Fakt ist, dass praktisch jede Firma ihre Daten in einer Cloud speichert. Aber auch öffentliche Institutionen wie Spitäler.» Dass Stadtwerk Vantage im Notfall den Strom abdrehe, glaube er daher nicht. «Ich habe jedenfalls noch nichts gehört.» Kurzfristig könne man mit Diesel-Notstromaggregaten zwei bis drei Tage überbrücken.

Mit zwei Notstromaggregaten ist auch das Kantonsspital Winterthur (KSW) ausgerüstet. Sie sind je 16,5 Tonnen schwer, haben eine Leistung von je 3000 PS und könnten den Spitalbetrieb bei einem Ausfall zwischen 66 und 100 Stunden sicherstellen, je nach Auslastung. Diese könnte man auch anwerfen und ans Netz anschliessen, falls es in der Region zu Stromengpässen käme.

Der 24/7-Betrieb, die OP-Geräte, die Dimensionen – das alles braucht sehr viel Energie. 12 Megawattstunden sind es pro Jahr. Geheizt wird per Fernwärme, der Strom stammt aus Wasserkraft. Das Energiesparen beginne beim Bau, schreibt das KSW. Das neue Bettenhaus sei nach Minergie P-Standard gebaut. Auf den Dächern erzeugen zwei Fotovoltaikanlagen bis zu 90’000 Kilowattstunden.

