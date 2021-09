Sinkende Fallzahlen – Das sind die Gründe für den positiven Corona-Trend – und so könnte es weitergehen Seit fast zwei Wochen nehmen die Neuansteckungen und Hospitalisationen in der Schweiz ab. Warum? Und bleibt das so? Fachleute ordnen die Lage ein. Yannick Wiget , Patrick Vögeli

Die Situation in der Schweiz ist entspannter als auch schon: Menschen geniessen das schöne Wetter auf dem Zürichsee. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Endlich wieder mal gute Neuigkeiten an der Corona-Front: Die Zahl der täglichen Neuansteckungen und Hospitalisationen in der Schweiz sinkt deutlich. Am Mittwoch meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1894 Ansteckungen und 63 Spitaleintritte innert 24 Stunden. Eine Woche zuvor waren es noch 2604 Fälle und 77 Spitaleintritte – ein Rückgang von 27 beziehungsweise 18 Prozent. Wie ist das möglich?

Fachleuten zufolge gibt es mehrere Gründe für die positive Entwicklung. Einer davon ist die Einführung der Zertifikatspflicht am 13. September. Ihr direkter Effekt dürfte sich zwar erst noch bemerkbar machen. «Doch wir konnten schon ein paar Mal beobachten, dass die Bevölkerung ihre Mobilität erheblich reduzierte, bevor die Behörden Massnahmen verkündeten», sagt der Epidemiologe Antoine Flahault von der Universität Genf. Aus Angst vor drohenden Einschränkungen halten sich die Menschen zurück und stecken sich folglich weniger oft an.