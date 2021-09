Neues Zürcher Corona-Regime – Das sind die neuen Zertifikatsregeln für Kantonsangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung und der Staatskanzlei müssen neu in Innenräumen eine Maske tragen – ausser sie lassen sich dispensieren. Martin Huber

Der Eingang zur kantonalen Verwaltung im Walchetor. Für die Mitarbeitenden gelten ab Donnerstag neue Corona-Regeln. Foto: Andrea Zahler

Die neue Corona-Vorschrift in der kantonalen Verwaltung gilt ab kommendem Donnerstag, wie aus einem am Montag veröffentlichten Beschluss des Regierungsrats hervorgeht. Ab dann müssen sämtliche Mitarbeitende der sieben Direktionen und der Staatskanzlei in Innenräumen eine Maske tragen. Rund 15’000 Personen sind betroffen.

Der Regierungsrat begründet die Massnahme mit dem Schutz der Mitarbeitenden vor dem Coronavirus. Die epidemiologische Lage habe sich seit dem Ende der Sommerferien negativ entwickelt. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sei ebenso angestiegen wie jene der hospitalisierten und beatmeten Personen sowie der Todesfälle.