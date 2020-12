Pfadi macht sich zum Leader – «Das sind die schönsten Siege» Mit arg reduzierter Spielerliste tritt Pfadi Winterthur zum Spitzenkampf beim HC Kriens-Luzern an. Am Ende schaut ein doppelter Lohn heraus. Urs Stanger

Roman Sidorowicz war einer von Pfadis Schlüsselspielern beim Erfolg über den HC Kriens-Luzern. Deuring Photography

Drei Kreisläufer fehlten, die beiden Rückraum-Linkshänder ebenso wie der Spielmacher Nummer 2. Dazu sass der Abwehrchef angeschlagen auf der Bank und wurde nicht eingesetzt. Pfadis Voraussetzungen fürs Spitzenspiel gegen Kriens-Luzern waren wenig erbaulich.

Und dann geschah dies. Die Winterthurer führten von der ersten Minute an, sie liessen den Gegner, der sie im Cup-Viertelfinal noch schmerzhaft bezwungen hatte, in der ersten Halbzeit ein paar Mal ausgleichen und dann zum 25:25 nochmals. Eine Wende aber gelang der Mannschaft, die anhand der Personallage als Favorit in diesen Match gestiegen war, nicht. Pfadi sicherte sich den verdienten Sieg 31 Sekunden vor Schluss, als Roman Sidorowicz unter massivem Zeitdruck nach einem Freiwurf das 35:33 erzielte.