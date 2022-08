Zürich Openair 2022 – Das sind die spannendsten Bands Das Line-up des Zürich Openair ist wie ein luxuriöser Gemischtwarenladen. DJs, Indie-Bands, Popstars – von allem ist etwas dabei. Unsere Tipps. Tim Wirth Lea Schepers

Rüfüs du Sol aus Australien machen spannende elektronische Musik. Foto: PD

James Blake

James Blake vermischt Klassik, Soul und Dubstep zu einem grossen Epos. «Suddenly I’m hit», singt er in seinem Klassiker «Retrograde» – und so geht es einem auch beim Zuhören. Plötzlich verliert man sich in seiner Klangwelt. Immer wieder schafft es Blake zudem, überraschende Themen in seine Musik zu verpacken. Auf dem aktuellen Album singt er darüber, wie hart es ist, wenn sich Freundschaften auflösen.