Von Lucerne Beach bis Lugano di Janeiro – Das sind die tollsten Schweizer Stadtstrände Nach dem Hochwasser gibts nun endlich Meer-Wert für urbane Sonnenanbeter: sieben Schweizer Stadtstrände, die mit Sand locken. Andreas Güntert

Nicht nur in Pandemiezeiten eine gute Alternative zu Barcelona, Sydney oder Rio: Schweizer Stadtstrände wie zum Beispiel das Lido in Luzern. Foto: Stefano Schröter

Für viele Touristen hört Luzern beim Verkehrshaus auf. Rand der Postkarte, Ende Gelände. Dabei fängt Luzern nach dem populären Museum erst richtig an. Hinter Jean Nouvels Prestigebau KKL ebenso. Mindestens für Urbanistas, die hier finden, was rar ist im Lande: städtische Sandstrände, namentlich Lido und Ufschötti. Das sind zwei von sieben Beweisen für die Schweizer City-Beach-Szene. Nicht so prominent wie Barcelona, Sydney und Kapstadt, dafür malerisch, gmögig, sicher.

Und die Hoffnung auf einen echten Spätsommer stirbt zuletzt.

Ufschötti Luzern: Leuchtenstadt trifft Berlin-Kreuzberg

Ufschötti in Luzern. Foto: Stefano Schröter

Der Strand: Schönes Sandband in grosser Parkanlage mit Blick auf die Stadt.

Wen man trifft: Internationales Jungvolk in perpetueller Partystimmung. Berlin-Kreuzberg küsst Luzern.

Das Motto: Chillen, grillen, Bierli killen.

Anreise vom Bahnhof Luzern: Zu Fuss in zwölf Minuten entlang des Werftstegs erreichbar.

Eintritt: Kostenlos.

Gastronomie: Badi-Kiosk mit ein paar Sitzplätzen. Verbreitet: Partydiesel selber mitbringen.

Besonderes: Vor 50 Jahren entstand die Ufschötti (auch «d Schötti» genannt) aus Tunnel-Aushubmaterial.

Infos: luzern.com

Strandbad Lido Luzern: Miami Beach hinter dem Verkehrshaus

Strandbad Lido in Luzern. Foto: Stefano Schröter

Der Strand: Langer feinsandiger Sandstrand, Bergpanorama inklusive.

Wen man trifft: Familien, Geniesser, Sonnenanbeterinnen.

Das Motto: Miami Beach in rüdig.

Anreise vom Bahnhof Luzern: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 15 Minuten. Ab Verkehrshaus Luzern in fünf Gehminuten erreichbar.

Eintritt: Badi-Eintritt.

Gastronomie: Restaurant mit Seeterrasse. Sehr schön für längeres Verweilen. Der Gastro-Pavillon könnte so auch in Miami Beach stehen.

Besonderes: Ein Strandtag im Lido Luzern lässt sich mit einem Besuch des Verkehrshauses verbinden.

Infos: luzern.com; lido-luzern.ch

Strandbad Mythenquai Zürich: Die Sand-Bank von Züri

Strandbad Mythenquai in Zürich. Foto: Reto Oeschger

Der Strand: Langer, etwas grobkörniger Sandstrand.

Wen man trifft: Banker, Büezer, Familien, Senioren.

Das Motto: Zurigo, die nördlichste Stadt von Italien.

Anreise vom Hauptbahnhof Zürich: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 17 Minuten.

Eintritt: Badi-Eintritt.

Gastronomie: Vegi-Restaurant Hiltl am Strand.

Besonderes: Gleich nebenan liegt die Sukkulenten-Sammlung, ein Instagram-Hotspot.

Infos: zuerich.com

Strandbad Biel: Die Bilingue-Bay

Strandbad in Biel. Foto: Stefan Weber

Der Strand: Sichelförmig angelegter Sandstrand, etwas grobkörnig, eingebettet in grosszügiger Badi-Anlage.

Wen man trifft: Im Bieler «Strampi» trifft sich ganz Biel. Und tout Bienne.

Das Motto: Ça va bien, le Strämpu.

Anreise vom Bahnhof Biel: Zu Fuss in zehn Minuten erreichbar.

Eintritt: Badi-Eintritt.

Gastronomie: Restaurant mit Terrasse und Kiosk.

Besonderes: Die Gegend diente während der Expo.02 als Arteplage Biel, bekannt durch ihre Helix-Brücke.

Infos: biel-seeland.ch, ctsbiel-bienne.ch

Lido di Lugano: Rios kleiner Fratello

Lido in Lugano. Foto: Milo Zanecchia

Der Strand: Feinsandige grosse Spiaggia, traumhafte Aussicht auf den Monte San Salvatore.

Wen man trifft: Alle da, vom Bambino bis zur Nonna und zum Nonno, vom Banker von der Via Nassa bis zur Deutschschweizer Touristin.

Das Motto: Ragazzi, das ist Rio de Janeiro in piccolo.

Anreise vom Bahnhof Lugano: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 15 Minuten. Zu Fuss, entlang des Parco de Ciani, etwa 25 Minuten.

Eintritt: Badi-Eintritt.

Gastronomie: Selbstbedienungsrestaurant, Bar, Beach-Lounge mit tollem Blick auf den Lago di Lugano.

Besonderes: Zur Badi gehört ein olympisches Schwimmbecken.

Infos: luganoregion.com, lugano.ch

Lausanne, Plage de Vidy: Welsches Open-Air-Wohnzimmer

Plage de Vidy in Lausanne. Foto: Flashpress / Allenspach

Der Strand: Langer feinsandiger Strand, etwas ausserhalb von Lausanne. Sehr entspannte Stimmung.

Wen man trifft: Familien und junges Partyvolk.

Das Motto: Notre Open-Air-Wohnzimmer im Welschland.

Anreise vom Bahnhof Lausanne: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 25 Minuten. Alternative: Per Metro nach Ouchy-Olympique, dann 30 Minuten zu Fuss entlang des Genfersees spazieren.

Eintritt: Kostenlos.

Gastronomie: Die Kids bringen Food und Drinks meist selber mit. Nahe dem Strand ein kleiner Shop und ein Restaurant mit Terrasse.

Besonderes: Im Anschluss zum Strand findet sich eine Pedalo-Mietstation.

Infos: lausanne-tourisme.ch

Genf, Baby-Plage: Vereinte Nationen auf dem Badetuch

Baby-Plage in Genf. Foto: PD

Der Strand: Schöner feinsandiger Strand, ergänzt von einem Kiesstrand.

Wen man trifft: Die ganze Welt, Einheimische, Touristen, UNO-Personal, Expats aus allen Ecken des Planeten.

Das Motto: United Nations auf dem Badetuch.

Anreise vom Bahnhof Genf: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 20 Minuten. Alternative: Zu Fuss über die Mont-Blanc-Brücke, dann entlang des Seeufers oder der Rue des Eaux-Vives, 30 Minuten.

Eintritt: Kostenlos.

Gastronomie: Sehr informelles Ess- und Trinkverhalten, Restaurant mit Terrasse gleich neben der Baby-Plage.

Besonderes: In der Rue du 31 Décembre, einer Seitenstrasse der Rue des Eaux-Vives, lassen sich spektakuläre Bilder des Jet d’Eau schiessen.

Infos: geneve.com

