Verwaltung in Winterthur – Das Stadtarchiv zieht um. Aber wohin? Die Suche nach einem neuen Standort läuft, ein Neubau scheint wenig realistisch. Till Hirsekorn

Steht vor Veränderungen: Das Stadthaus an der Stadthausstrasse in Winterthur. Madeleine Schoder/Tamedia

Das Stadthaus steht vor einem langsamen, aber sicheren Wandel: Bis 2027 soll ein neues Nutzungs- und Belegungskonzept den stolzen Semperbau endgültig wach küssen. Das hat Stadtpräsident Michael Künzle (Mitte) bereits vor über drei Jahren angekündigt. Eine Konsequenz davon ist, dass das Stadtarchiv auszieht und dieses einen neuen Standort braucht.

Die Suche dafür ist in vollem Gang. Dem Vernehmen nach hat die Stadt auch in Erwägung gezogen, an der Zeughausstrasse ein neues Archiv zu bauen. Dort verfügt man auf beiden Seiten der Strasse über Baulandreserven für öffentliche Bauten. Doch ein Neubau wäre offenbar viel zu teuer geworden.