Wahlen in Winterthur – Das Stadtparlament steht auf der Wohnungsbremse Ob Rieter-Areal oder Stadtgärtnerei: Im Stadtparlament fehlt der politische Wille, mit Umzonungen Raum für noch mehr Wohnungen zu schaffen. Das war das eine Fazit eines Podiums. Das andere hatte mit Form, Farbe und dem Vogelsang zu tun. Deborah Stoffel

Wenn, dann später: Eine Gemeinderatsmehrheit will das Gelände der Stadtgärtnerei auf dem Heiligberg nicht für Luxuswohnungen freigeben – zumindest heute nicht. Foto: Madeleine Schoder

Es hätte eine Diskussion über Städtebau werden sollen, am Ende aber war es vor allem eine über Bodenpolitik. Die Bauzonen standen im Zentrum der Podiumsdiskussion mit den Parteien, zu der das Forum Architektur am Donnerstag im Vorfeld der Wahlen im Februar eingeladen hatte. Und es war eine klare Stossrichtung auszumachen. Die Mehrheit des Stadtparlaments will keine freien Flächen hergeben.