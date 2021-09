Wahlen in Illnau-Effretikon - Das Stadtpräsidium ist jetzt umkämpft

Abo Wahlen Illnau-Effretikon Schmausser will bleiben, Quadranti neu kandidieren

GLP-Stadtrat Erik Schmausser tritt 2022 nochmals an, aber nicht als Kandidat für das Stadtpräsidium von Illnau-Effretikon. Mit Rosmarie Quadranti will auch die Mitte in den Stadtrat.