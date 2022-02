ZSC-Sieg im Klassiker – Das starke Lions-Powerplay kaschiert vieles Die Zürcher zeigen sich auch undiszipliniert und fahrig, können gegen Davos aber dank individueller Klasse einen 4:3-Sieg einfahren. Kristian Kapp

Umkämpfte Angelegenheit: ZSC-Stürmer Chris Baltisberger (links) und der Davoser Enzo Corvi tauschen Nettigkeiten aus. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Wer gewinnt, hat grundsätzlich Recht. Und so gesehen darf sich der ZSC Lions über den Sieg im Klassiker gegen Davos freuen. Und ja, er macht im Schlussdrittel, das er mit einer 4:2-Führung in Angriff nahm, vieles richtig. Er hielt den HCD mehrheitlich erfolgreich fern des eigenen Tores. Der einzige Vorwurf war, dass der ZSC zu wenig die Initiative in der Offensive ergriff. Seine wenigen Chancen hatten es aber in sich: Zwei Pfostenschüsse sowie eine von Simon Bodenmann vergebene Solochance. So gesehen ging der 4:3-Sieg in Ordnung.

Wer hätte gedacht, dass der Lions-Stürmer der heimliche Marathonmann des Schweizer Eishockeys ist? Weil er ständig zwischen ZSC und GCK hin und her wechselt und an fast allen möglichen Spieltagen irgendwo eingesetzt wird, ist das Spiel gegen Davos sein bereits 61. der Saison: 35 für den ZSC (mit jeweils wenig Eiszeit), 26 für GCK. Raphael Prassl

Der HC Davos spielt zwar schon zum dritten Mal in dieser Saison in Zürich, der frühere ZSC-Stürmer kommt dennoch zu seiner Premiere als Gegner im Hallenstadion. Die ersten beiden Besuche mit dem HCD hatte er wegen Krankheit respektive Verletzung verpasst. Daniel Piechaczek

Eine seltene Szene bei der ersten von zwei Davoser Coach’s Challenges. Da sich die beiden Referees uneinig sind, ob beim ZSC-Tor wirklich eine zu ahndende Torhüterbehinderung vorlag, muss jener Schiedsrichter entscheiden, der auf dem Eis beim Tor stand. Das ist Daniel Piechaczek, und er sagt: Ja, die Behinderung an Gilles Senn gehört zur Aktion und ist darum zu ahnden. Der andere Ref, Thomas Urban, argumentierte, dass der Torschuss eine neue Szene und die Behinderung darum nicht zu ahnden war.

Das Davoser Anschlusstor fiel aus Zürcher Sicht sehr unglücklich, Christian Marti lenkte in Unterzahl einen Abpraller von Goalie Jakub Kovar ins eigene Tor. Doch wie Davos zu diesem Powerplay kam, war eben auch bezeichnend für das Zürcher Spiel. Dominik Diem beging das Foulspiel tief in der Davoser Zone beim Forechecking mit seinem Stock.

Zu viele Undiszipliniertheiten

Undiszipliniertheiten waren bereits in den ersten zwei Dritteln Wegbegleiter der Zürcher. Sie schafften es so, sich selbstverschuldet in Nöte zu bringen oder eigene Vorteile fahrlässig wegzuschmeissen. Es sind solche Szenen, die die ZSC Lions im Hinblick auf das nahende Playoff dringend aus seinem Spiel bekommen müssen:

Garrett Roe, der zu einer guten Schusschance im Slot kommt, sich aber für den blinden Rückpass ins Nichts entscheidet und damit einen guten Davoser Konter auslöst. Das ist dieser Schnickschnack, der die Lions hin und wieder arrogant statt zielstrebig erscheinen lässt.

Oder der Restausschluss Denis Malgins: Während bereits eine 5-Minuten-Strafe gegen den Davoser Sven Jung angezeigt ist, greift der ZSC-Topskorer abseits des Spielgeschehens zur Selbstjustiz und deckt den Gegner mit Faustschlägen ein. Auch Malgin kassiert folglich den Restausschluss, das lange Zürcher Powerplay wird damit annulliert – selbst Mitspieler auf der ZSC-Bank verwerfen die Hände, als sie Malgins Racheaktion sehen.

Der Auslöser für zwei 5-Minuten-Strafen: Der Davoser Sven Jung checkt ZSC-Topskorer Denis Malgin gegen den Kopf – kurz danach rächt sich dieser mit Faustschlägen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

All das bleibt am Ende ohne Folgen, weil die ZSC Lions ihre schwächste Phase im Mitteldrittel mehr als nur schadlos überstehen. Obwohl sie da nicht nur viel zu viele Torchancen zulassen, sondern auch zwei Gegentore kassieren, können sie diese Malheurs dank individueller Klasse im Powerplay ausbügeln: Die Direktschüsse von John Quenneville und Garrett Roe sind von hoher Qualität. Und sie sorgen nach zuletzt zwei Niederlagen für drei wichtige Punkte. Es ist kaum noch anzunehmen, dass die Lions die direkte Playoff-Qualifikation verpassen werden.

Telegramm: Infos einblenden ZSC – Davos 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) 9308 Zuschauer. Tore: 18. Malgin (Marti/Ausschluss Phil Baltisberger; Nygren) 1:0. 25. (24:26) Stransky (Bromé, Zgraggen) 1:1. 26. (25:53) Trutmann (Geering, Bodenmann) 2:1. 33. (32:36) Nygren (Zgraggen, Ambühl) 2:2. 38. (37:04) Quenneville (Azevedo, Weber/Ausschluss Canova) 3:2. 38. (37:41) Roe (Weber, Azevedo/Ausschluss Marc Wieser) 4:2. 52. Stransky (Dominik Egli, Corvi/Ausschluss Diem) 4:3. Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten + Spieldauer (Malgin) ZSC, 4mal 2 plus 5 Minuten + Spieldauer (Jung) Davos. ZSC: Kovar; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Bodenmann; Azevedo, Roe, Quenneville; Sopa, Diem, Marc Aeschlimann; Chris Baltisberger, Schäppi, Riedi; Marchand. Bemerkungen: ZSC ohne Andrighetto, Hollenstein (gesperrt), Sigrist (krank), Krüger, Flüeler, Morant, Davos ohne Nussbaumer, Wellinger, Paschoud, Dino Wieser (verletzt), Simic (krank), Pospisil (überzählig). – 15. Tor von Geering nach Coach’s Challenge Davos annulliert (Torhüter-Behinderung). – Pfostenschüsse: 23. Schmutz. 32. (31:36) Roe. 53. (52:50) Bodenmann. 54. (53:17) Pedretti. – Davos von 58:51 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 59:22 Time-out Davos.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

