Jungunternehmer aus Winterthur – Das Start-up, das Schwarzwurzeln

in die Stadt bringt Zwei junge Winterthurer haben einen Online-Hofladen aufgebaut. Sie setzen auf Nachhaltigkeit – mit saisonalen Bio-Produkten aus der Region. Andrea Thurnherr

Mehlig kochende Kartoffeln oder fest kochende Kartoffeln von Bauern aus der Umgebung? Roman Flükiger (links) und Marco Hofer packen sie in Boxen und liefern sie nach Hause. Foto: Marc Dahinden

In den Iso-Boxen liegen Radicciosalat, mehlig kochende Kartoffeln, Randen und Peterliwurzel. In einigen auch ein Brot, Bio-Weide-Eier und Büffelfleisch. Nur Stunden zuvor lagen die Lebensmittel noch bei einem Bauern in der Region Winterthur. Am Samstagmorgen wurden sie nach Winterthur gefahren und von Marco Hofer und Roman Flükiger in die Boxen gelegt.

Die beiden Winterthurer wollen frische, lokale und saisonale Produkte verkaufen. Dafür haben sie im März die Firma Farmcraft gegründet. Hofer und Flükiger liefern Gemüse von Bio-Bauern entweder in wöchentlichen Abos oder als Einzelbestellung nach Hause. Die günstigste «Märt-Box» gibt es für knapp 25 Franken pro Woche. Der Inhalt reicht für ein bis zwei Personen.