Wohnen in Winterthur – Das Start-up, das Wohnungen schrumpft Eine junge Firma aus Winterthur baut einen Block mit zwölf Mikrowohnungen in Wülflingen. Mit 23 Quadratmetern ist deren Fläche etwa halb so gross wie der Winterthurer Durchschnitt. Delia Bachmann

In diesem Würfel auf dem Rieter-Areal befindet sich die «Aimai»-Musterwohnung der Microliving AG. Foto: Madeleine Schoder

Winterthur ist seit 2008 eine Grossstadt. Damals knackte sie die 100’000-Einwohner-Marke. Heute leben über 120’000 Personen hier. Und das Wachstum geht weiter: Bis ins Jahr 2040 dürfte die Einwohnerzahl auf laut der Stadt auf 135’000 steigen. Das ist kein lokaler Trend. Weltweit ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Laut einer UNO-Studie werden bis 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in einer Stadt leben. Wo aber sollen all die Neuankömmlinge wohnen? Die Städte stehen vor der Aufgabe, auf knappem Boden mehr und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das geht mit höheren Häusern oder kleineren Wohnungen.