Die wichtigsten Antworten – Das steckt hinter dem ehrgeizigen Impfziel des Bundes Noch rund 875’000 Personen müssen nach Berechnungen des Bundes gegen Corona geimpft werden. Was passiert, wenn das Ziel erreicht wird – und was, wenn nicht. Jacqueline Büchi

Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Impfbereitschaft in mehreren Altersgruppen noch nicht ausgeschöpft ist. Foto: Keystone

In der Vergangenheit hat Alain Berset die Bewältigung der Pandemie wiederholt mit einem Marathon verglichen. Dazu passt, dass die letzten Kilometer in der Regel besonders harzig sind. Schief wird das Bild hingegen, wenn man an den Zieleinlauf denkt. Während die Ziellinie beim Marathon unverrückbar bei der Marke von 42,195 Kilometern liegt, ist sie im Fall der Pandemie dauernd in Bewegung.

Noch im Mai sah der Bundesrat in seinem Dreiphasenplan eine Rückkehr zur Normalität vor, sobald «sämtliche impfwilligen erwachsenen Personen geimpft» sind. Für realistisch hielt er damals eine Impfrate von 75 Prozent bei den Risikopersonen und von 60 Prozent bei den übrigen Erwachsenen.