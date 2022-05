Rätselhafte Konstruktion am Bahnhof – Das steckt hinter den SBB-Besen in Oerlikon Neben den Gleisen im Bahnhof Oerlikon sorgen Besen-Konstruktionen für Verwunderung. Sie haben einen ernsten Hintergrund. Martin Huber

Eine Reinigungsanlage? Dekoration? Die Besen im Bahnhof Oerlikon werfen Fragen auf. Foto: Ela Çelik

Sie hängen an einem Fahrleitungsmast ganz am Ende des Perrons 1 im Bahnhof Oerlikon, am Gleis in Richtung Wallisellen: drei Reisbesen, gut zwei Meter über dem Boden. Eine ähnliche Konstruktion findet sich auch am anderen Ende des Perrons 1 in Oerlikon, in Fahrtrichtung Zürich. Auch dort sind Reisbesen, diesmal mit abgesägten Stielen, an einem Balken angebracht.

Keine Reinigungsanlage, sondern Vorsichtsmassnahme