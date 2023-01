Ukrainische Geflüchtete in Henggart – Das steht der Integration von Mykola und Tanja Bondarenko im Wege Viele Geflüchtete aus der Ukraine wollen nach dem Krieg zurück. Das ist ein Grund, weshalb die Integration teilweise stockt. Fanny Hallauer

Mykola und Tanja Bondarenko wissen, dass die Ukraine auch nach dem Krieg wirtschaftliche Probleme haben wird. Sie wollen dennoch so bald wie möglich zurück in ihre Heimatstadt nahe Donezk. Foto: Enzo Lopardo

Mykola zögert lange und scheint um die richtigen Worte zu ringen. Dann sagt er: «Schwieriges Interview.» Die Frage lautete: «Fühlt ihr euch in der Schweiz wohl?» Mykola Bondarenko und seine Frau Tanja sind im Frühling aus der Ukraine in die Schweiz geflohen. Dann spricht der 50-jährige Ukrainer auf Russisch in sein Handy, eine mechanische Frauenstimme übersetzt auf Deutsch: «Wir sind der Schweiz sehr dankbar für alles. Aber zu Hause war es besser.»