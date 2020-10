Schule in Winterthur – Das «Steini» steht vor einem teuren Grossumbau Das Seemer Primarschulhaus Steinacker wird saniert und erweitert. Dafür könnten Kosten von bis zu 68 Millionen Franken anfallen. Einen Abriss des Betonbaus aus den 1970ern schliesst die Stadt definitiv aus, obwohl nirgends die Architektur, sondern nur die Bauweise hervorgehoben wird. Till Hirsekorn

Steht für einen typischen 70er-Bau: Das Primarschulhaus Steinacker in Seen. Foto: Enzo Lopardo

In dem Jahr, in dem Helmut Schmidt Bundeskanzler, der chinesische Revolutionär und Diktator Mao Zedong stirbt und die Tschechoslowakei den Fussball WM-Titel holt, wird in Winterthur das neue Primalschulhaus Steinacker eingeweiht: im September 1976. Nach 44 Jahren ist das «Steini» heute noch nicht steinalt, aber in die Jahre gekommen, und der Platz für die Schülerinnen und Schüler wird immer knapper. Der Stadtrat will das Schulhaus deshalb in den nächsten Jahren umfassend sanieren und vergrössern. Er rechnet mit Kosten zwischen 40 und 68 Millionen Franken, wie er in der Weisung ans Parlament schreibt. Das Projekt im Überblick.