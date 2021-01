50 Jahre Frauenstimmrecht – Das Stimmrecht war für diese Rebellinnen kein Thema, warum? Ihrer Zeit waren sie weit voraus: Die Frauen aus dem Kreis der Autorin Annemarie Schwarzenbach. Aber der Kampf ums Stimmrecht war für sie tabu. Andreas Tobler

Eckte an: Die Schriftstellerin und Reporterin Annemarie Schwarzenbach (1908–1942). Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Im Zweiten Weltkrieg hatte Anita Forrer ihr Leben im Kampf gegen die Nazis riskiert. Die Umstände waren damals denkbar ungünstig, um das anzupacken, was sie noch erledigen wollte. Aber jetzt, zu Beginn der 1980er-Jahre, nachdem – endlich, endlich – doch noch das Frauenstimmrecht eingeführt worden war und die feministische Bewegung in der Schweiz an Kraft gewonnen hatte, muss ihr der Moment richtig erschienen sein.

Das Frauenstimmrecht Infos einblenden Gekämpft um das Schweizer Frauenstimmrecht wurde bereits im 19. Jahrhundert. Eingeführt hat es die Eidgenossenschaft aber erst mit der Volksabstimmung vom 7. Februar 1971 – mehr als ein halbes Jahrhundert nach Deutschland und Österreich. Die Abstimmung vor fünfzig Jahren war nicht die erste: Bereits 1959 konnten die Männer über die Einführung des Frauenstimmrechts entscheiden. Zwei Drittel lehnten damals die Vorlage ab. Als die Schweiz die europäische Menschenrechtskonvention unter Ausschluss des Frauenstimmrechts unterzeichnen wollte, kam das Anliegen erneut zur Abstimmung. Diesmal sagten zwei Drittel Ja.